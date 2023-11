Pnrr, l'Unione europea approva il nuovo piano dell'Italia: 66 riforme e 150 investimenti. Ecco i nuovi settori su cui punta il governo

di Redazione web

La Commissione dell'Unione europea ha valutato positivamente il Piano di ripresa e resilienza, Pnrr, modificato dell'Italia, che include un capitolo RePowerEU. Il piano dell'Italia ha ora un valore di 194,4 miliardi di euro (122,6 miliardi di euro in prestiti e 71,8 miliardi di euro in sovvenzioni) e copre 66 riforme, sette in più rispetto al piano originale, e 150 investimenti. Lo ha annunciato l'esecutivo europeo.

La maggioranza aveva, infatti, in più occasioni avanzato la richiesta a Bruxelles di rinegoziare il Piano pensato durante la pandemia Covid e quindi prima della guerra in Ucraina e in Medio Oriente e dello choc sul mercato, con l'aumento dell'inflazione.

Il nuovo Pnrr

«Il Pnrr rivisto dell'Italia prevede 66 riforme, sette in più rispetto al piano originale, e 150 investimenti. Sono 145 misure nuove o modificate, include le misure previste dal capitolo REPowerEU. Queste misure mirano a rafforzare le riforme chiave in settori quali la giustizia, gli appalti pubblici e il diritto della concorrenza. Una serie di investimenti nuovi o potenziati mira a promuovere la competitività e la resilienza dell'Italia, nonché a promuovere la transizione verde e digitale. Questi investimenti riguardano settori come le energie rinnovabili, le filiere verdi e le ferrovie».

