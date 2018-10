Pensioni, quota 100 da febbraio. Assegni d'oro, rc auto, fisco: le misure

Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Lasulleè necessaria per frenare il tasso di disoccupazione, specialmente quella giovanile. Con questa mossa miriamo a favorire il ricambio generazionale nel mondo del lavoro». Così, ministro dell'Economia, ha parlato, durante l'assemblea generale di Assolombarda, degli effetti che la legge di bilancio del governo Conte avrà sulleDavanti agli imprenditori riunitisi al Teatro alla Scala di, Tria ha parzialmente elogiato la, ma ha anche ribadito, semmai ce ne fosse bisogno, la necessità di superarla: «In quel momento storico, ha garantito la sostenibilità del sistema nel breve come nel lungo termine, ma ha frenato ile ha limitato il turnover necessario per ridurre l'urgenza della disoccupazione giovanile e favorire l'innovazione tecnologica».ha poi spiegato: «La manovra non metterà i conti a rischio, a riduzione programmata del rapporto debito-Pil non ci soddisfa, ma è la prima volta che si realizza. La politica espansiva che caratterizza la manovra non è temeraria ma responsabile».Non sono mancate, però, le polemiche., presidente di, ha infatti rivolto critiche decise nei confronti dell'esecutivo, proprio davanti a Tria: «Non è il momento di abbandonare processi disgregativi nelle mani di qualcuno che non pensa agli interessi di tutta la comunità, come imprenditori non tifiamo per questo o per quello, ma per l'Italia e siamo collaborativi nei confronti del Paese. Se viviamo di export, chiuderci significherebbe farci del male da soli. Se si attaccano le autorità indipendenti che presidiano i mercati, si torna indietro di 40 anni. Se si attaccano i magistrati perchè non eletti, si mina l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge»., ad ogni modo, ha assicurato massimo sostegno agli imprenditori ed ha parlato così dell'incontro, che avrà in serata a Roma, con il commissario Ue agli Affari economici,: «L'è un'economia centrale in, ci sarà un dialogo costruttivo».