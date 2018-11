Venerdì 2 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni verranno introdotti con un decreto a Natale. Lo ha annunciato il vice premier Luigi Di Maio.«Il reddito di cittadinanza, pensioni di cittadinanza e quota 100 ci sono nella legge di bilancio: chi dice che non ci sono sta dicendo bugie», perché «in manovra ci sono i soldi, c'è la ciccia», ha detto di Di Maio in diretta su Facebook. «Ma le norme regolamentari non possono stare lì» perciò «dopo la legge di bilancio, magari a Natale o subito dopo, si fa un decreto con le norme per reddito e pensioni di cittadinanza e riforma della Fornero. Lo faremo con un decreto, non un ddl perché ci vorrebbe troppo e c'è emergenza povertà».Con la manovra «diciamo ai consiglieri regionali che o si tagliano i vitalizi o noi tagliamo i trasferimenti per le spese di funzionamento, se i consiglieri non si tagliano il vitalizio noi tagliamo ai consiglieri regionali gli stipendi», ha poi annunciato Di Maio a proposito della misura prevista dalla legge di Bilancio.«L'era dei privilegi è finita! Abbiamo abolito i vitalizi a Deputati e a Senatori e ora toccherà anche ai consiglieri regionali. Le istituzioni non peseranno più sulle spalle delle persone, perché la politica finalmente rappresenterà con onore e rispetto i cittadini. Possiamo dirlo senza problemi: Bye Bye Vitalizi anche per le regioni», ha aggiunto.«Il mio rapporto con Salvini è solidissimo. Se c'è qualcosa che non mi piace lo dico apertamente. Per tre volte avevo chiesto di correggere alcuni aspetti del condono che non mi convincevano e quando ho visto quel testo ho detto chiaramente come la pensavo. Mi ha fatto piacere che anche Salvini sia stato d'accordo nel migliorare quel punto. Noi e la Lega siamo molto diversi, ma quando c'è dissenso discutiamo e troviamo l'accordo», ha invece affermato il vice premier secondo quanto si legge in una anticipazione del libro di Vespa «Rivoluzione. Uomini e retroscena della Terza Repubblica» in uscita per Rai Eri Mondadori.