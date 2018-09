Il portavoce M5S Davide Tripiedi, vicepresidente della commissione Lavoro alla Camera, rilancia sul tema delle pensioni d'oro: «Andremo a tagliare le pensioni superiori ai 4.500 euro non giustificate dai contributi versati a chiunque, ad oggi, abbia preso anche solo un centesimo in più di quanto effettivamente dovuto».

«Ce lo chiedono tutti i cittadini onesti - prosegue - che per anni hanno dovuto pagare anche per i loro privilegi. In questo modo potremo aiutare milioni di persone in difficoltà, istituendo una pensione di cittadinanza di 780 euro». «Dopo l'Air Force Renzi e il taglio dei vitalizi - dice Tripiedi - ora tagliamo anche le pensioni d'oro. Una misura inserita nel contratto di governo e che ci permetterà di ridare dignità ai pensionati che vivono sotto la soglia di povertà. È mai possibile che in questo Paese ci siano persone che, pur non avendo mai versato quei soldi, prendono 6000 euro al mese di pensione e altre che arrivano a mala pena a 400 euro? La verità è che in questi anni la politica, con il supporto vergognoso di media compiacenti, ha lavorato nell'interesse di pochi, che si sono arricchiti in maniera vergognosa, a discapito del resto del Paese, costretto a cibarsi delle briciole. Questa politica bugiarda e clientelare ha distrutto quell'equità sociale che noi vogliamo ristabilire con misure come il reddito e la pensione di cittadinanza». «Chiunque si dica contrario a questi provvedimenti - conclude Tripiedi - non ha a cuore le sorti di questo Paese e le persone che ci vivono», conclude il deputato.