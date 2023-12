Riforma del Patto di Stabilità, via libera dei ministri Ue: Roma favorevole

di Redazione web

I ministri dell'Economia dell'Ue, a quanto si apprende da fonti europee, hanno raggiunto l'intesa sul nuovo Patto di stabilità. Accordo, quindi, sulle nuove regole tra Germania, Francia e Italia. Il via libera dell'Ecofin alla riforma, che prevede nuove regole «realistiche, equilibrate, adatte alle sfide presenti e future», è stato annunciato su X dalla presidenza di turno dell'Ue, detenuta dalla Spagna.

«L'accordo sulle nuove regole fiscali è una notizia importante e positiva. Darà certezza ai mercati finanziari e rafforzerà la fiducia nelle economie europee», ha dichiarato la vicepremier e ministra dell'Economia spagnola Nadia Calvino. Anche l'Italia, inolte, ha concordato le nuove regole. Fonti europee spiegano che il ministro Giancarlo Giorgetti, parlando di «spirito di compromesso» si è detto favorevole alla proposta sul Patto di stabilità.

«Le nuove regole di bilancio per i Paesi membri dell'Ue sono più realistiche ed efficaci allo stesso tempo. Combinano cifre chiare per deficit inferiori e rapporti debito/Pil in calo con incentivi per investimenti e riforme strutturali. La politica di stabilità è stata rafforzata», scrive su X il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, dopo l'accordo all'Ecofin sulla riforma del Patto di stabilità.

