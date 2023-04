Osservatorio iziwork: la mappa delle occupazioni del lavoro in somministrazione

di Redazione web

Queste le evidenze dell’Osservatorio sul mercato del lavoro in somministrazione condotto da iziwork, startup nata con l’obiettivo di migliorare l’accesso al mondo professionale, digitalizzando e ottimizzando i processi di ricerca e selezione del personale grazie alla tecnologia e all’intelligenza artificiale.

L’analisi, relativa al 1° trimestre del 2023 (gennaio-marzo) è stata condotta analizzando le richieste di oltre 780 aziende clienti e le candidature provenienti da un database di circa 600.000 professionisti, su tutto il territorio nazionale e grazie al lavoro dei 7 hub territoriali inaugurati dalla startup in Italia.

Sulla base delle richieste delle aziende clienti, dall’Osservatorio iziwork, emerge che i settori che necessitano maggiormente di figure da inserire sono:

● Logistica & Trasporti (30% del totale delle posizioni aperte). Oltre alla costante ricerca di scaffalisti, mulettisti, corrieri, magazzinieri e mulettisti, si registra una forte impennata nella ricerca di operatori aeroportuali e addetti di scalo.

● Manifattura & Industria (27% del totale delle posizioni aperte) per la ricerca di operai, generici e specializzati, saldatori, addetti al confezionamento e alla produzione.

● Servizi per le aziende (13% del totale delle posizioni aperte) per la ricerca di Office Manager, receptionist, addetti alla vigilanza e alla pulizia, ma anche di addetti al controllo qualità e operatori call center in e outbound.

● Retail (10% del totale delle posizioni aperte) per la ricerca di commessi generici, addetti al rifornimento di scaffali, venditori e assistenti commerciali.

Guardando alla distribuzione geografica, la mappa delle prime 5 regioni in cui si concentrano gli annunci per la ricerca di professionisti in somministrazione è composta da:

● Lombardia, con il 37% degli annunci pubblicati sul totale nazionale

● Veneto, con il 17% degli annunci pubblicati sul totale nazionale

● Piemonte con il 14% degli annunci pubblicati sul totale nazionale

● Emilia-Romagna con il 10% degli annunci pubblicati sul totale nazionale

● Friuli-Venezia Giulia con l’8% degli annunci pubblicati sul totale nazionale Occupazione giovanile: per Gen Z e Millennials quasi il 60% delle candidature e il 73% degli inserimenti. Secondo i dati iziwork, il 59% delle candidature ricevute proviene da lavoratori appartenenti alla generazione dei Millennial e della Gen Z. Il valore risulta ancora più alto considerando gli inserimenti: il 73% dei profili a cui la startup ha trovato impiego nel 1° trimestre dall’anno sono under 35 (39,8% di under 26 e 33,4% nella fascia 26-35 anni), a conferma di come la somministrazione possa rappresentare una prima porta d’accesso al mercato del lavoro. “I primi mesi dell’anno ci restituiscono una fotografia che mostra come le nuove generazioni usufruiscano in modo crescente delle opportunità di lavoro che siamo in grado di offrire su tutto il territorio nazionale – ha commentato Pierluigi Lauriano, Managing Director di iziwork Italia – La presenza di under 35 nel nostro database sfiora il 75% grazie alla nostra app, che ci permette di raggiungere con semplicità e immediatezza le nuove generazioni, e al lavoro dei nostri team di recruiter, che riescono a coglierne le esigenze. In questo modo siamo in grado di andare incontro alle necessità del mercato e rispondere con molta flessibilità alle richieste delle aziende, supportando al contempo i giovani con opportunità concrete di lavoro che permettano loro di muovere i primi passi nel mondo professionale”.

Fra i settori prescelti dalle giovani generazioni, spicca Logistica&Trasporti con un alto numero di candidature per posizioni come: addetti di scalo (31,4% di candidati nella fascia 26-35 anni; 18,5% di under 26); operatori unici aeroportuali (28% nella fascia 26-35 anni; 14% di under 26); autista/corriere (21,3% nella fascia 26-35 anni; 16% di under 26); magazzinieri (26% nella fascia 26-35 anni; 20% di under 26). Segnali positivi per le candidature giovanili anche nel comparto Servizi per le aziende: impiegati back office (29,7% nella fascia 26-35 anni; 17,3% di under 26); impiegati amministrativi (28,8% nella fascia 26-35 anni; 18% di under 26); addetti alla vigilanza (18,8% nella fascia 26-35 anni; 14% di under 26); addetti alle pulizie (20,4% nella fascia 26-35; 13% di under 26) e operatori call center in e outbound (23,7% nella fascia 26-35 anni; 13% di under 26). La ripresa del turismo spinge la richiesta di professionisti per gli scali aeroportuali. Il comparto Logistica&Trasporti continua ad essere trainante: è il settore che cerca più lavoratori in somministrazione. Il 2022 ha sancito il ritorno alla normalità nel settore turistico, imprimendo effetti positivi anche sui trend occupazionali. In particolare, il comparto aereo ha segnato una crescita del 65% sul 2021, attestandosi a un valore complessivo di 9,9 miliardi di euro1 e dando impulso alla domanda di lavoratori per gli scali aeroportuali.

L’Osservatorio iziwork conferma questa tendenza: nei primi tre mesi del 2023, la ricerca di addetti di scalo e di operatori unici aeroportuali raggiunge il 16% delle offerte pubblicate a livello nazionale dalla startup. Ma è la logistica nel suo complesso a rappresentare il 1° settore per numero di posizioni aperte, secondo gli annunci pubblicati da iziwork, confermando, ancora una volta l’importanza del lavoro in somministrazione per un comparto in costante crescita e con un giro d’affari stimato di 92 miliardi di euro nel 20222 . Secondo i dati della startup, oltre alla forte ricerca evidenziata per addetti aeroportuali, i lavoratori del comparto logistico come corrieri, magazzinieri, mulettisti, scaffalisti e autisti rappresentano il 30,7% dei profili richiesti dalle aziende a livello nazionale. Analizzando l’andamento delle posizioni aperte nel comparto logistico a livello geografico, si evidenziano picchi in Lombardia (22,7% delle offerte del settore), Emilia-Romagna (16%), Calabria (13,7), Toscana (10,7%) e Sicilia (9%). 1 Osservatori Innovative Payments e Innovazione D

