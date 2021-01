Obbligati a crescere, la rivoluzione sostenibile e il futuro: Green economy e transizione energetica

Transizione energetica, green mobility e lo sviluppo di modalità di consumo sostenibile per il rilancio dell’economia, sono sono alcuni dei temi che verranno trattati giovedì 21 gennaio al webinar del Gruppo Caltagirone Editore dal titolo “Obbligati a crescere. La rivoluzione sostenibile”, primo appuntamento del ciclo MoltoFuturo, in streaming sui siti internet delle testate del Gruppo.

La transizione energetica impone alle aziende italiane di servirsi dell’innovazione tecnologica per percorrere, con sicurezza, vie più verdi e smart. Ma un consumo sostenibile, se pur necessario, non è sufficiente al concreto rilancio dell’economia, bisogna ripensare alla produzione energetica, ad uno smaltimento efficace e a sistemi logistici sempre più adeguati al futuro che ci attende.

A introdurre questi argomenti sarà Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel S.p.A., che affronterà il tema Dalla decarbonizzazione all’energia pulita: gli scenari del settore. Seguiranno altri personaggi di spicco del panorama economico e aziendale: Paolo Gallo, CEO e General Manager di Italgas parlerà di Transizione energetica e trasformazione digitale: la funzione strategica delle reti del gas; Marco Alverà, CEO di Snam, interverrà su La rivoluzione dell’idrogeno; Giulia Monteleone, Responsabile del Laboratorio Accumulo di Energia, Batterie e tecnologie per la produzione e l’uso dell’idrogeno, discuterà in merito a Le tecnologie più innovative per l’efficienza energetica; Giancarlo Negro, Presidente di Confindustria Lecce e Luca Schieppati, Managing Director TAP, racconteranno il lungo, e non senza ostacoli, processo di realizzazione del gasdotto TAP, fino alla sua entrata in funzione.

Dopo il case history, seguiranno ancora gli interventi di: Fabrizio Faltoni Presidente e AD di Ford Italia dibatterà su La risposta L’elettrificazione e il ruolo della Digitalizzazione; Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia, parlerà di Mobilità del Futuro sempre più sostenibile; Livia Cevolini, CEO di Energica Motor Company interverrà sul tema la Green mobility è anche a due ruote; Andrea Fossa, Fondatore e CEO di GreenRouter parlerà de L’impatto climatico delle filiere logistiche e come misurarlo.

Il webinar sarà moderato da Claudio Scamardella Direttore de Il Nuovo Quotidiano di Puglia, Osvaldo de Paolini e Alvaro Moretti, Vice Direttori de Il Messaggero e da Maria Latella, giornalista e collaboratrice de Il Messaggero.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Gennaio 2021, 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA