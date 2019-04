Norwegian inaugura il nuovo volo diretto Roma-Boston

La compagnia low cost Norwegian ha inaugurato il suo nuovo volo diretto Roma Fiumicino - Boston. La società, che per la stagione estiva scende in pista nel Belpaese con 1.300.000 biglietti in vendita, vola in Italia da 8 aeroporti (Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Verona, Venezia, Pisa, Palermo, Napoli e Catania) operando 29 rotte, 25 in Europa e 4 verso gli Stati Uniti. Grazie al nuovo collegamento con Boston, che si affianca a quelli per New York/Newark, Los Angeles e San Francisco/Oakland, il vettore incrementa del 61% i posti in vendita sulle proprie rotte intercontinentali.



«Crediamo fermamente nelle potenzialità dell’Italia e arricchiamo con piacere il nostro portfolio di rotte intercontinentali verso gli Stati Uniti, lanciando un nuovo collegamento verso Boston – ha dichiarato Amanda Bonanni, Sales Executive di Norwegian in Italia -. Grazie al nuovo volo, che prevede 4 frequenze settimanali per un totale di 69.000 biglietti, i viaggiatori in partenza per Boston potranno raggiungere ancora più comodamente il Massachusetts, senza nessuno scalo intermedio. Siamo certi che la nuova rotta saprà conquistare i nostri passeggeri. Non va, infine, dimenticato che sono stati potenziati anche i collegamenti verso le altre destinazioni statunitensi: New York, con 146.000 biglietti in vendita, registra un +25%, Los Angeles +24% con 69.000 posti in vendita e San Francisco/Oakland +42% con 52.000 biglietti».



«Siamo lieti di celebrare l’avvio di questo nuovo collegamento transatlantico da parte di Norwegian. Gli Stati Uniti si sono confermati nel 2018 uno dei mercati intercontinentali più dinamici da e per Fiumicino, registrando una crescita complessiva di oltre il 15% e superando i 2,5 milioni di passeggeri imbarcati su voli diretti. Auspichiamo quindi che l’avvio di questo nuovo collegamento per Boston, oltre a stimolare nuova domanda, consentirà anche di intercettare un crescente numero di passeggeri che attualmente volano facendo transito in altri scali intermedi», ha dichiarato Federico Scriboni, Head of Airline Traffic Development di Adr, la società che gestisce lo scalo romano.



Sono tre i nuovi voli Norwegian per l’estate 2019: da Roma a Boston, da Napoli a Oslo e da Pisa a Helsinki. I collegamenti con maggiore volume di biglietti in vendita sono tutti e 3 in partenza da Roma: verso Copenaghen (156.000 biglietti), New York/Newark (146.000) e Oslo (118.000).



Ultimo aggiornamento: 15:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA