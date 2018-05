La Francia vieta i prodotti vegani che hanno nomi di carni

Lunedì 7 Maggio 2018

Sembra chepagheràper 7,15 miliardi per poter venderecon il marchio della nota catena di Seattle, l'annuncio è stato dato da entrambe le multinazionali.Il proprietario dista pagando la catena di caffè degli Stati Uniti per i diritti a vendere i prodotti Starbucks nei supermercati e nei ristoranti di tutto il mondo. È la prima volta che Nestlé ha unito le forze con un importante rivale nel settore del caffè.Le vendite out-of-shop di Starbucks, tra cui caffè torrefatto e macinato e capsule per macchine da caffè, generano entrate annue pari a 2 miliardi di dollari. I portavoce dell'azienda fondata da Schultz hanno detto che i proventi dell'operazione verranno utilizzati per accelerare i riacquisti di azioni. Inoltre la società prevede di restituire $ 20 miliardi agli azionisti entro la fine dell'anno 2020.Mark Schneider, amministratore delegato di Nestlé, ha dichiarato in una nota: “Con Starbucks, Nescafé e Nespresso, riuniamo tre marchi iconici nel mondo del caffè. Questo è un grande giorno per gli amanti del caffè in tutto il mondo”.L'accordo tra le due aziende leader nel settore prevedere che circa 500 dipendenti Starbucks entreranno a far parte di Nestlé e le operazioni si svolgeranno sempre a Seattle. L'accordo dovrebbe chiudersi entro la fine del 2018 e il prossimo anno Nestlé utilizzerà il marchio Starbucks nei suoi sistemi a capsule Nespresso e Dolce Gusto.