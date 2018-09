Nasce Beesy: soluzione digitale di gestione finanziaria per liberi professionisti

I liberi professionisti e le imprese individuali in Italia possono contare da oggi sui servizi di Beesy: arriva la soluzione di gestione finanziaria digitale che facilita la contabilità e le operazioni bancarie e protegge i suoi utenti dalle complessità del diritto tributario. Beesy è la prima società finleap fondata in Italia, nata con la partecipazione di Fabrick nel ruolo di lead investor.



A guidare Beesy sarà il 31enne Matteo Concas, già general manager Italia della banca N26, che durante il mese di ottobre sarà nominato CEO. "Nella sua carriera, Matteo ha sempre dimostrato di saper trasformare le buone idee in prodotti di successo", commenta Marco Berini, Amministratore Delegato di finleap Italia.



"Con la sua determinazione ed esperienza, porterà Beesy a essere un punto di riferimento nel processo di digitalizzazione in Italia". Per Matteo Concas i servizi di Beesy vanno a toccare un nervo scoperto: "I liberi professionisti e le imprese individuali in Italia hanno faticato per decenni a causa della burocrazia e della mancanza di adeguati strumenti digitali", dice.



Beesy garantisce la semplificazione dei processi bancari e contabili, permettendo così ai liberi professionisti di concentrarsi sul proprio lavoro. "È già dimostrato a livello globale, e sicuramente ancora di più lo sarà in Italia, che le PMI abbracciano con grande interesse le soluzioni digitali che li aiutano nella loro quotidianità".

