Elon Musk, ultimatum ai manager Tesla: «Basta smart working, tornate in ufficio»

L'ultimatum di Elon Musk ai manager di Tesla: tornate in ufficio o lasciate. Il «lavoro da remoto non è più accettabile. Chi vuole lavorare da remoto deve essere in ufficio almeno 40 ore alla settimana o lasciare Tesla. È meno di quanto chiediamo ai dipendenti degli stabilimenti», afferma Musk in una email riportata da Bloomberg. Musk quindi precisa: l'ufficio deve essere un ufficio Tesla non una filiale non collegata ai propri compiti di lavoro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Giugno 2022, 16:07

