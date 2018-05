Multe pagate in ritardo, ora costano meno

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Debiti iscritti a ruolo meno cari, in caso di 'fuori tempo massimo'. Costerà un po' meno pagare le cartelle che i contribuenti con debiti ricevono dall'Agenzia delle Entrate per recuperare i crediti vantati dai vari enti. Come mai? E' la conseguenza della diminuzione degli interessi di mora per le cartelle pagate 'extra time'.Passano infatti dal 3,50 al 3,01% gli interessi di mora che si aggiungono alle somme iscritte a ruolo - escluse sanzioni pecuniarie tributarie e interessi - e "versate oltre il limite di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (articolo 30, Dpr 602/1973)".I TASSI - La nuova misura, fa sapere 'Fisco Oggi', portale telematico dell'Agenzia delle Entrate, "è stata fissata con il provvedimento del 10 maggio 2018 (LEGGI), che tiene conto della media dei tassi bancari attivi, riferita al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2017, certificata dalla Banca d’Italia".UN ANNO - "A prevedere la determinazione annuale degli interessi - si legge - è il decreto legislativo 159/2015 il quale, all’articolo 13, stabilisce che l'adeguamento sia fissato con provvedimento del direttore dell’Agenzia". Il nuovo tasso - da applicare agli importi dovuti e non versati nei termini prestabiliti - sarà operativo dal prossimo 15 maggio e rimarrà bloccato per un anno.