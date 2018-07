Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Su Fca sono in corso «verifiche di routine» da parte della. È quanto indicano fonti della Commissione che vigila sulla Borsa, in relazione all'andamento di Fca, alla luce della morte di Sergio Marchionne avvenuta mercoledì 25 luglio a causa di un improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute.Marchionne è stato sostituito come amministratore delegato del gruppo automobilistico sabato 21 luglio, quando è stata informata la società che le sua salute non gli avrebbe permesso di tornare al lavoro, dopo che a fine giugno era stato ricoverato all'Ospedale universitario di Zurigo per una operazione alla spalla.Secondo quanto indicato da fonti della Commissione, dai controlli effettuati, al momento non sono emerse criticità