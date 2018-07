Sergio Marchionne, le condizioni di salute del manager 66enne sono peggiorate: lo ha comunicato Fca poco dopo l'annuncio del suo successore come amministratore delegato, individuato in Mike Manley.



Sergio Marchionne, Mike Manley è il successore: l'inglese nuovo amministratore delegato Fca







Sergio Marchionne «non potrà riprendere la sua attività lavorativa». Lo afferma Fca nel rendere noto che le condizioni di salute del manager, sottoposto nelle scorse settimane ad un intervento chirurgico, sono peggiorate per «complicazioni inattese durante la convalescenza».







Marchionne è stato operato alla spalla destra nelle scorse settimane all’Ospedale Universitario di Zurigo, in Svizzera. Da allora è in congedo medico: la sua ultima apparizione in pubblico risale al 26 giugno, poi il problema di salute e la convalescenza, fino alle complicazioni annunciate in giornata. , le condizioni didel manager 66enne sono peggiorate: lo ha comunicato Fca poco dopo l'annuncio del suo successore come amministratore delegato, individuato in Mike Manley.«non potrà riprendere la sua attività lavorativa». Lo afferma Fca nel rendere noto che le condizioni di salute del manager, sottoposto nelle scorse settimane ad un intervento chirurgico, sono peggiorate per «complicazioni inattese durante la convalescenza».è stato operato alla spalla destra nelle scorse settimane all’Ospedale Universitario di Zurigo, in Svizzera. Da allora è in congedo medico: la sua ultima apparizione in pubblico risale al 26 giugno, poi il problema di salute e la convalescenza, fino alle complicazioni annunciate in giornata.

Questa la versione ufficiale sulle condizioni di salute dell'ormai ex ad Fca. Ma dal momento della convocazione del vertice di stamani, e considerato che Marchionne avrebbe lasciato la guida della più grande azienda italiana nel 2019, si rincorrono le voci di un quadro clinico che vada oltre un intervento alla spalla.



Marchionne non dovrebbe partecipare alla conference call degli analisti in agenda per il 25 luglio prossimo, quando saranno resi ufficiali i conti del secondo trimestre 2018, ma insospettisce anche la sua uscita di scena - non prevista - dall'amministrazione di Ferrari.