Manovra, Iva al 10% su preservativi e anticoncezionali: l'emendamento del M5S

Vuoto a rendere per bottiglie e lattine e sconti fino a 5mila euro per filtri acqua

Iva agevolata al 10% per i preservativi: è la proposta del, uno dei tanti emendamenti alla manovra di bilancio. Un emendamento a firma del senatore del M5S Gaspare Antonio Marinello propone infatti un'Iva agevolata per i «profilattici maschili e femminili». Il costo di questa Iva agevolata al 10% ai prodotti anticoncezionali è stimato in 50 milioni di euro l'anno.