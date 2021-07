Lotteria degli scontrini: doppietta in Veneto, uno dei premi da 100 mila euro a Forlì. Sono stati estratti oggi i codici vincenti del quinto concorso settimanale della Lotteria degli Scontrini, e anche il quinto appuntamento mensile che ha premiato 10 tra i partecipanti con una vincita da 100 mila euro ciascuno.

Il Veneto è protagonista nell’estrazione settimana della Lotteria degli scontrini: due dei premi da 25mila euro sono infatti finiti a Longare (VI) e Falcade (BL), mentre gli altri hanno toccato Marciana Marina (LI), in Toscana, e Montecorvino Pugliano (SA), in Campania. Vanno, invece, in Trentino Alto Adige e nel Lazio due dei premi bonus da 10 mila euro. Le vincite, spiega agipronews, saranno comunicate dall’Agenzia dogane e monopoli tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno e verrà garantita la riservatezza dell’identità dei vincitori. In caso di raccomandata, gli indirizzi di residenza o di domicilio fiscale verranno ricavati tramite l’Anagrafe nazionale della popolazione residente o in Anagrafe Tributaria. Ai vincitori sarà segnalato l’obbligo di recarsi - entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione - presso l’ufficio Adm competente sul territorio, in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Lì sarà effettuata l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento. Il pagamento dei premi avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, VINCITORI PREMI DA 25 MILA EURO



VENETO: Longare (VI), Falcade (BL)

TOSCANA: Marciana Marina (LI)

CAMPANIA: Montecorvino Pugliano (SA)

I vincitori dei premi bonus settimanali da 10mila euro:

TRENTINO ALTO ADIGE: Lasa Laaz (BZ)

LAZIO: Velletri (RM)

Centro e Sud Italia protagonisti delle vincite mensili della lotteria degli scontrini. Uno dei premi da 100 mila euro è finito in Emilia Romagna, a Forlì (FC) mentre un altro ha premiato le Marche con Fano (PU). Vittorie, poi anche in Sardegna, a Cagliari, e in Calabria con Crotone baciata dalla fortuna.

Le estrazioni mensili, spiega agipronews, hanno preso il via giovedì 11 marzo e sono effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente.



LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, CALENDARIO PROSSIME ESTRAZIONI

Il quinto appuntamento mensile con la Lotteria degli scontrini - con l’estrazione di giovedì 8 luglio che ha premiato 10 tra i partecipanti con una vincita da 100 mila euro ciascuno - è ormai in archivio. Un appuntamento che vedrà le estrazioni protagoniste ogni secondo giovedì di ogni mese. Da giovedì 10 giugno, poi, sono effettuate anche le prime estrazioni settimanali. Ecco il calendario delle estrazioni:

giovedì 12 agosto

giovedì 9 settembre

giovedì 14 ottobre

giovedì 11 novembre

giovedì 9 dicembre



Lotteria degli scontrini: le vincite comunicate con Pec e raccomandate, per reclamare i premi ci sono tre mesi di tempo

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Luglio 2021, 17:36

