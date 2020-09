Lotteria degli scontrini da gennaio 2021? Tutti i premi e i vantaggi per chi non paga in contanti

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 20:44

Nei prossimi mesi potrebbe finalmente, di cui si parla da mesi ma che era rimasta ancora una chimera, anche per colpa della pandemia di coronavirus. Ildovrebbe essere la data giusta per il provvedimento che è parte del piano per la lotta all’evasione fiscale, con la limitazione dell’uso dei contanti.Ma in cosa consiste la, che doveva già essere realtà dallo scorso agosto? Per partecipare basterà avere un qualsiasi scontrino a partire da un euro di spesa, essere maggiorenni e richiedere un ‘codice lotteria’ sul portale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, inserendo il proprio codice fiscale, spiega oggi il Corriere della Sera.Il codice va mostrato al negoziante, che abbina il codice stesso allo scontrino: in questo modo si genera un numero di biglietti virtuali a seconda della cifra spesa. Le: ogni scontrino partecipa a tutte le estrazioni. I premi settimanali dovrebbero essere da 5mila euro, quelli mensili da 30mila euro, quello annuale da un milione di euro.Madovrebbero esserci anche le estrazioni ‘’, con 15 premi da 25mila euro per il consumatore e 15 premi da 5mila euro per l’esercente, ogni settimana, 10 premi da 100mila euro per il consumatore e 10 da 20mila euro per l’esercente ogni mese, e infine un premio di 5 milioni per il consumatore (un milione per l’esercente) ogni anno.Per controllare i propri biglietti virtuali ci si può registrare sull’area riservata del portale: i. La cifra totale stanziata dal Governo è di 50 milioni di euro. Non valgono gli scontrini di acquisti online e nemmeno quelli per cui ci sono detrazioni fiscali, così come gli scontrini di farmacia, ottico e veterinario. Infine dovrebbero esserci dei premi (di 3mila euro per le prime 100mila persone) a chi nell’arco di sei mesi avrà pagato in più occasioni con metodo digitale.