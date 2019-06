Nestlé assume in Italia: «150 posti di lavoro entro il 2020». Ecco come fare a candidarsi

: la multinazionale ha scelto infatti la sede italiana di Assago, in provincia di Milano, come base per il nuovo hub internazionale che gestirà alcuni dei servizi di Information Technology del Gruppo per tutto il mondo, e che sarà completamente operativo entro la fine di quest'anno 2019. La nascita del nuovo Global IT Hub di Assago (Milano) prevede, le cui selezioni sono già aperte.«L'arrivo del Global IT Hub a Milano ci permetterà di accelerare la rivoluzione digitale di Nestlé in aree chiave come le piattaforme IT e le reti informatiche, - sottolinea Filippo Catalano, Chief Information Officer del Gruppo Nestlé - l'esperienza digitale dei dipendenti e le soluzioni di collaborazione. Milano è la sede ideale per accogliere il nuovo polo in considerazione della facilità di accesso alle competenze chiave nonché della prossimità all'headquarter globale in Svizzera».