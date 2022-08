Lavoro: iziwork offre l’anticipo dello stipendio ai propri lavoratori somministrati

Con la volontà di offrire un concreto supporto ai lavoratori, iziwork ha attivato, per prima in Italia, il servizio che prevede l’anticipo dello stipendio, dando a chi lavora in somministrazione una maggiore autonomia e flessibilità in termini economici. Il contratto per i lavoratori in somministrazione, infatti, prevede che il pagamento dello stipendio avvenga il 15 del mese successivo alle prestazioni erogate, creando quindi un “ritardo” rispetto alla comune tempistica di fine mese. Attraverso questo servizio, iziwork consente ai suoi lavoratori di usufruire dell’anticipo dello stipendio per un massimo di 250€ al mese, che può essere richiesto anche in un’unica soluzione.

“Il nostro costante impegno per mettere al centro le persone e far diventare sempre di più la nostra realtà un punto di riferimento per i lavoratori somministrati, fornendo servizi e opportunità di crescita, ci porta costantemente all’ascolto delle loro esigenze. Con focus group dedicati e analisi per capire quali fossero le agevolazioni ritenute prioritarie, siamo arrivati a introdurre il servizio di anticipo dello stipendio per primi in Italia nel settore delle agenzie di lavoro in somministrazione. Vogliamo dare un segnale concreto di supporto che impatti la vita professionale e personale dei nostri lavoratori”, ha commentato Pierluigi Lauriano, Managing Director di iziwork Italia.

Partito come progetto pilota rivolto a 500 lavoratori, nella fase di test il servizio ha registrato un conversion rate superiore al 60% con importi variabili dei prelievi anticipati sullo stipendio compresi fra €50 a €200. Oggi il servizio è disponibile per tutti i lavoratori e lavoratrici di iziwork il cui contratto è in essere da almeno 1 mese e con una durata concordata di ulteriori 30 giorni rispetto alla richiesta di adesione. Con l’aggiunta di questo servizio, iziwork prosegue nel percorso volto ad accrescere e far evolvere i servizi tradizionalmente messi a disposizione dalle agenzie per il lavoro, attraverso un approccio distintivo caratterizzato dalla centralità del lavoratore, a cui garantire una serie di opportunità.

L’ampliamento dei servizi si integra coerentemente con la vision della società, secondo cui il lavoro somministrato è un’importante porta di accesso al mercato del lavoro, ma rappresenta solo una fase del percorso professionale dei lavoratori, che la startup sostiene e fidelizza fornendo costantemente nuove prospettive per guardare il futuro e cogliere opportunità di crescita. iziwork ha fatto il suo ingresso in Italia a novembre 2020, con l’apertura degli uffici centrali a Milano e la progettazione di un piano di sviluppo supportato dal round di finanziamento di 35,4 milioni di euro di importanti investitori internazionali: Cathay Innovation e Bpifrance. In poco più di un anno di attività in Italia, ha raggiunto 400.000 lavoratori iscritti sulla propria piattaforma, 280 aziende clienti all’attivo, e aperto 8 hub regionali dedicati a Brescia, Bergamo, Torino, Bologna, Parma, Rimini, Pordenone, Verona, Lomazzo. Fondata nel settembre 2018 in Francia, iziwork è il leader digitale del lavoro temporaneo francese

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Agosto 2022, 17:28