Lavoro e occupazione: la startup Iziwork fa il tris in Emilia-Romagna e apre il nuovo hub

In un anno che ha cambiato logiche, modalità e priorità del mondo del lavoro, c’è un nuovo player che sta proseguendo la propria crescita nel mercato della somministrazione, puntando sul lavoro temporaneo come leva per la ripresa occupazionale.

Iziwork - la startup che tramite una piattaforma digitale basata su intelligenza artificiale e analisi dei dati, velocizza e ottimizza i processi di ricerca e selezione - inaugura il suo nuovo hub a Parma, intensificando la propria presenza in Emilia-Romagna dopo l’apertura dell’hub con sedi a Rimini e Bologna a maggio. Quello di Parma si unisce agli altri centri inaugurati da Iziwork sul territorio - Brescia, Torino, Rimini, Bologna, Pordenone e Verona - e alla sede centrale di Milano aperta lo scorso novembre. Un’espansione che le ha permesso in meno di un anno di annoverare nel proprio database 180.000 lavoratori iscritti e oltre 250 aziende clienti. La top 5 dei profili più in cerca di lavoro in Emilia - Romagna.

Dall’aperura dell’hub di Rimini, sono oltre 25.000 i lavoratori in Emilia-Romagna che si sono iscritti alla piattaforma digitale di Iziwork in cerca di nuove opportunità professionali. Nella classifica dei profili più a caccia di lavoro con i servizi Iziwork primeggiano i Magazzinieri. In seconda posizione gli Addetti alle Pulizie, una tipologia di lavoro che ha registrato una forte richiesta con il moltiplicarsi delle procedure di sanificazione durante la pandemia, seguiti dai Camerieri, stimolati dalla riapertura di locali, ristoranti e bar, e dagli Operai di produzione.

A livello di aziende, i settori che si sono serviti maggiormente di Iziwork per la ricerca di candidati nei sei mesi di attività in Emilia-Romagna sono quello della produzione industriale e manifattura (48%), retail (21%), trasporti e logistica (16%) e hotellerie e ristorazione (7%). “La scelta di aprire un nuovo hub in Emilia-Romagna riflette l’importanza di questo territorio per lo sviluppo del nostro business e del mercato del lavoro temporaneo” - commenta Pierluigi Lauriano, Managing Director di Iziwork Italia. “Iziwork nasce con l’obiettivo di garantire il giusto abbinamento fra domanda e offerta di lavoro, grazie alla tecnologia e al valore umano, offrendo tutte le tutele ai lavoratori e maggiore flessibilità alle aziende. Con l’attività su Rimini e Bologna abbiamo raggiunto numeri interessanti e ora, con quello di Parma, puntiamo a presidiare anche l’industria agroalimentare, confermando il nostro impegno nel far diventare il lavoro temporaneo una leva strategica per la ripresa occupazionale”.

“Il lavoro a somministrazione è una porta d’ingresso molto importante per una serie di lavori e professioni che rappresentano la parte produttiva dell’Italia, quella fatta di mestieri “semplici” ma non per questo meno importanti, tutt’altro”. conclude Lauriano. Iziwork rappresenta un’evoluzione dei servizi tradizionalmente resi dalle agenzie per il lavoro, in grado di intercettare al meglio le opportunità del mercato della somministrazione con un approccio che coniuga il potenziale dell’Intelligenza Artificiale, il valore umano e il presidio sul territorio. Un cambio di paradigma reso possibile dal digitale, che permette ai candidati di svolgere la fase di on-boarding in soli 2 minuti via App, con test di orientamento, e di suggerire alle aziende il candidato più idoneo in meno di 4 ore. La tecnologia consente di analizzare in modo esaustivo un database ampio, in costante aggiornamento e integrato con le principali job board digitali nazionali, lasciando ai recruiter specializzati Iziwork più tempo per concentrarsi sulla conoscenza approfondita dei candidati preselezionati. Anche la gestione amministrativa degli impieghi è completamente digitalizzata, dai fogli di presenza alle buste paga, riducendo nettamente la possibilità di errori e facilitando l’archiviazione di tutti i documenti utili per lavoratori e aziende.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Ottobre 2021, 11:52

