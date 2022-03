Lavoro e occupazione: la start up Iziwork diventa S.p.A. e punta a diventare la “Super App del lavoro”

Non si arresta la crescita della start up italo-francese iziwork che in poco più di un anno ha raggiunto risultati importanti: nel 2021 21 milioni di euro di fatturato, uno staff di 100 dipendenti tra gli uffici centrali di Milano e gli 8 Hub aperti sul territorio - Brescia, Torino, Rimini, Bologna, Parma, Pordenone, Verona, Bergamo - e oltre 400.000 lavoratori iscritti al proprio database. “La nostra realtà nasce con l’obiettivo di garantire il giusto abbinamento fra domanda e offerta di lavoro, grazie all’innovazione tecnologica e al valore umano, offrendo tutte le tutele ai lavoratori e maggiore flessibilità alle aziende. Un approccio che ci ha premiato e che continueremo ad applicare, intensificando i nostri investimenti in Italia. A breve apriremo due nuovi Hub e una nuova sede centrale a Milano. Vogliamo arrivare a un organico interno di 130 persone e 600mila lavoratori iscritti alla nostra app e far diventare il lavoro temporaneo una leva importante per l’occupazione”. – commenta Pierluigi Lauriano, Managing Director di iziwork Italia. Molto più di un’agenzia per il lavoro L’obiettivo è quello di rivisitare completamente in chiave digitale ogni processo che regola i servizi offerti delle agenzie di lavoro. iziwork rappresenta infatti, un’evoluzione dei servizi tradizionalmente resi dalle APL, in grado di intercettare al meglio le opportunità del mercato della somministrazione con una proposta che coniuga il potenziale dell’Intelligenza Artificiale, il valore umano e il presidio sul territorio. Un cambio di paradigma reso possibile dal digitale, che permette ai candidati di svolgere la fase di on-boarding in soli 2 minuti via App, con test di orientamento, e di suggerire alle aziende il candidato più idoneo in meno di 4 ore. La tecnologia consente di analizzare in modo esaustivo un database di lavoratori iscritti e profilati in costante aggiornamento e integrato con le principali job board digitali nazionali, lasciando ai recruiter specializzati iziwork più tempo per concentrarsi sulla conoscenza approfondita dei candidati preselezionati. Anche la gestione amministrativa degli impieghi è completamente digitalizzata, dai fogli di presenza alle buste paga, riducendo nettamente la possibilità di errori e facilitando l’archiviazione di tutti i documenti utili per lavoratori e aziende. Iziwork ambisce a diventare una “Super App per il lavoro” I benefici di Iziwork non si esauriscono con la ricerca e l’attivazione dei contratti di lavoro.

L’ambizione della startup è quella di diventare una vera e propria “Super App per il lavoro”, creando di fatto un’ampia piattaforma di lavoratori ben profilati anche attraverso l’offerta di una serie di servizi aggiuntivi utili, e a volte indispensabili, per i lavoratori somministrati. Una rivoluzione da Worker Centric a Lifestyle Centric resa possibile dalla realizzazione di una App che, proprio come un collettore di servizi, non si limiterà alla ricerca e la gestione di nuovi impieghi, ma offrirà la possibilità di partecipare a corsi di formazione e programmi di loyalty, accedere a servizi di sharing e micro-mobilità, fornire proposte vantaggiose in campo assicurativo, ma anche rendere disponibili meccanismi di Cashback e Cash Advance. “Diventare dopo poco più di un anno una società per azioni non ha soltanto un valore strategico per il business di iziwork, ma anche una straordinaria valenza simbolica visto che è un traguardo che poche start up possono annoverare tra i propri risultati” – conclude Lauriano.

