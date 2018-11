Lady Coupon, l'esperta di risparmio e il black friday: un'emozione da 24 ore

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il consumatore, mosso dalla voglia di risparmiare e di fare economia, tende ad acquistare beni che non avrebbe mai acquistato se non fossero stati scontati ed è pervaso dalla sensazione di appagamento quando riesce a preservare le proprie finanze.C’è un momento particolare dell’anno che tutti, dal comune genitore all’appassionato di moda, attendono con ansia. Un giorno che anticipa i saldi invernali e che cade il 23 novembre: si tratta del fatidico BLACK FRIDAY, il venerdì nero, un’emozione da 24h, che, negli States, è il giorno successivo al Giorno del Ringraziamento e che lascia a chiunque la possibilità di togliersi qualche sfizio.“Solo 24 ore di tempo per approfittare di strepitose offerte, ma non solo! Prestate molta attenzione alla vostra casella di posta – raccomanda- perché molti negozi online inizieranno a mandarvi mail dal giorno prima riservandovi delle offerte ancora più irripetibili in alcuni casi. Anche se si chiama Black Friday È comunque un evento che è stato italianizzato e quindi sarà possibile approfittare di tante offerte a partire da qualche giorno prima fino a qualche giorno successivo. Ma non finisce qui, perché dopo il black friday sarà in arrivo il Cyber Monday, esattamente il lunedì successivo, un lunedì Carico e stracolmo di offerte esclusivamente per prodotti di elettronica un po' con le stesse regole del Black Friday ma focalizzato soltanto su smartphone, PC, elettrodomestici, eccetera. Quindi prepariamoci per i giorni più carichi dell'anno in merito a offerte e Ricordatevi se decidete di fare acquisti online di inserire i vostri prodotti nella lista dei desideri che vi avviserà nel momento in cui andrà in offerta.”In Italia il fenomeno si limita quasi esclusivamente agli store online e le offerte sono nella maggior parte dei casi fino ad esaurimento scorte, per poi essere immediatamente sostituite da promozioni di diversa tipologia, ma altrettanto vantaggiose.“Bisogna però cercare di razionalizzare la frenesia che il Black Friday comporta” – spiega Lady Coupon – “perché a volte i commercianti adottano il cosiddetto falso sconto, fingendo quindi di abbassare (alzare?) la percentuale di sconto in maniera più elevata rispetto ad altri, partendo da un prezzo più elevato, cercando così di raggirare l’utente finale”.Quindi, per evitare di cadere vittima di qualche fregatura, Lady Coupon, l’esperta di risparmio, consiglia ai propri seguaci di effettuare gli acquisti presso negozi fisici; nel caso di acquisti online, suggerisce invece di richiedere la consegna presso una filiale presente nella loro città o di affidarsi esclusivamente a siti garantiti e conosciuti.