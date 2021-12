L'Euro cambia faccia: la Bce chiede aiuto ai cittadini per riprogettare le nuove banconote

L'Euro cambia volto. Da Francoforte arriva la notizia che le banconote vedranno modificato il loro design. La Banca centrale europea, ha annunciato l'avvio delle consultazioni, anche con i cittadini, per rinnovare e modificare le banconote. La stampa delle nuove banconote dovrebbe avvenire dal 2024.

«Le banconote in Euro sono un simbolo tangibile e visibile che siamo uniti in Europa, in particolare in tempi di crisi, e c'è ancora una forte domanda», ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde. «Dopo 20 anni, è tempo di rivedere l'aspetto delle nostre banconote per renderle più riconoscibili per gli europei di ogni età e provenienza», ha aggiunto.

L'iter di riprogettazione, che porterà al nuovo volto delle banconote dell'Euro, parte con una raccolta di opinioni in tutta la zona Euro, attraverso dei focus group mirati. Un comitato consultivo, composto da esperti di ciascun Paese dell'Eurozona, tra cui l'italiano Fabio Beltram, professore di Fisica alla Normale di Pisa, proporrà un breve elenco di temi e a quel punto partirà un concorso aperto al pubblico che la Bce lancerà per dare un nuovo volto alle banconote. Le proposte raccolte verranno nuovamente sottoposte alla valutazione dei cittadini, e alla fine il Consiglio direttivo della banca centrale deciderà come ridisegnare le banconote.

Gli attuali design dell'Euro si basano su un tema «età e stili», rappresentato da finestre, porte e ponti. La progettazione è una questione politicamente delicata. Le immagini delle banconote a cui tutti erano abituati prima dell'introduzione dell'Euro, come poeti, compositori o edifici famosi, corrono il rischio che uno Stato membro o un altro si senta sottorappresentato o offeso.

«Vogliamo sviluppare banconote in Euro con cui i cittadini europei possano identificarsi e che saranno orgogliosi di utilizzare come loro denaro», ha dichiarato Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo della Bce. «Il processo di riprogettazione delle banconote in Euro si svolgerà parallelamente alla nostra indagine sull'euro digitale. Entrambi i progetti mirano a soddisfare il nostro mandato di fornire denaro sicuro e protetto agli europei».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 20:02

