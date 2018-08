La Juventus vola in Borsa: con Ronaldo vale 1,14 miliardi, quasi il doppio di due mesi fa

Lunedì 27 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Azioni Juventus in forte rialzo e sui massimi di sempre a Piazza Affari. I titoli del club bianconero stanno guadagnando il 16,8% a 1,196 euro, il picco di sempre, con boom di volumi di scambio. Oggi sono già passate di mano circa 30,7 milioni di azioni a fronte dei 5,1 milioni della media giornaliera mensile. Ai prezzi attuali la squadra bianconera vale 1,14 miliardi di euro, un valore mai raggiunto. Lo scorso 14 giugno, quando ancora non si immaginava l'approdo di Ronaldo a Torino, il titolo bianconero quotava 0,659 euro. In poco più di due mesi le azioni hano quindi raddoppiato il valore.A rafforzare il sentiment degli investitori, già galvanizzati dall'arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo, la vittoria per 2-0 contro la Lazio nella seconda giornata di Campionato, dopo l'esordio positivo contro il Chievo dello scorso 18 agosto.Spinge sull'acceleratore anche la Roma che attende l'Atalanta nel posticipo di questa sera all'Olimpico dopo la vittoria in zona Cesarini nella prima giornata. Oggi su llistino i titoli del club giallorosso guadagnano oltre l'8% a 0,584 euro. La società capitalizza oltre 360 milioni.L'entusiasmo contagia anche la Lazio, che sta guadagnando il 4,5% a 1,51 euro pure con volumi al di sopra della media. Il mercato valorizza il club biancoceleste circa 100 milioni.