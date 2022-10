JEIOM 2022: chiuso l'evento di formazione per le junior enterprises delle università italiane

Si è concluso domenica 9 ottobre JEIOM 2022 - JE Italy October Meeting, il più grande evento a livello nazionale organizzato da JECatt, Junior Enterprise dell'Università Cattolica di Milano e JELU Consulting, Junior Enterprise della LUISS Guido Carli di Roma. Sono stati tre giorni di Workshop, Company Fair, networking, momenti di svago e di socialità, un evento di grande occasione di crescita sia professionale che personale, che ha dato la possibilità agli studenti di confrontarsi con aziende di rilievo. Il Made in Italy, declinato in tutti i suoi principali settori, è stato il tema centrale di questo evento di formazione, così come il rispetto del territorio, della comunità, del patrimonio locale e la valorizzazione delle nuove generazioni sono stati gli elementi fondamentali di questo evento. JEIOM 2022 ha visto la presenza di 300 partecipanti tra Alumni e Associati.

Alla Company Fair di venerdì 7 ottobre, organizzata appositamente con le aziende per i Junior Entrepreneurs erano presenti importanti realtà, tra cui: Mars, Blue Ocean Finance, Lactalis Italia, Camplus, Go Student, BTO Research & Consulting, Casavo, Nexid e Starting Finance. Mentre, invece, i workshop si sono svolti in collaborazione con Aci Sport, DreamNet, Mars, Rome is More, Adecco, Pigna e Futura. Il Business Day ha visto importanti voci prendere parte a questa giornata, tra cui: Gian Luca Comandini - imprenditore, divulgatore tecnologico e professore universitario italiano - Christian Christodulopulos - Partner e responsabile della divisione Private Equity e M&A della società di consulenza strategica Long Term Partners, oggi parte del gruppo internazionale OC&C - Elvis Colla - Head of Workshop Solutions presso LKQ Europe e Gaetano Casertano - Docente di Finanza immobiliare, corso di laurea Magistrale, presso la Facoltà di Economia della Luiss di Roma dal 2005 . Mattia Basile, Presidente e membro del Board di JECatt, commenta “JEIOM 2022 ha rappresentato la ripartenza ed un nuovo paradigma nel Network delle Junior Enterprises. La decisione di ospitare l'evento nella Capitale è stata la concretizzazione del lavoro dell'ultimo anno in termini di espansione del Network sempre più verso il Sud Italia. Tre giorni di formazione, esperienza e networking con oltre 300 partecipanti non possono fare altro che confermare l'affermazione della nostra sede JECatt Roma e della collaborazione costante con il Network in cui crediamo da oltre 10 anni.” I tre giorni di evento si sono conclusi con una cena di gala presso la lussuosa Villa Veientana di Roma, che ha visto protagonisti 300 invitati tra associati, Alumni, partner aziendali, istituzioni e organi dell'Università. Molti degli studenti presenti sono stati ospitati dall’Hotel Buenos Aires, in uno dei quartieri più eleganti di Roma, una location confortevole, collegato perfettamente con i luoghi di interesse della capitale e gestito da decenni dalla famiglia fondatrice, oggi a capo di diverse strutture alberghiere nella capitale.

“La cerimonia di chiusura di JEIOM, Junior Enterprise Italy October Meeting, è stata molto emozionante” Commenta Luca Junior Colangeli, Presidente di JELU Consulting e prosegue - “Ha avuto tutto luogo tra le incantevoli cornici dei campus dell'università Luiss Guido Carli di Roma, che ha ospitato 300 studenti, provenienti da tutta Italia. E’ stato un momento di networking, crescita personale e professionale grazie anche e soprattutto all’incontro con grandi esperti del settore che hanno permesso agli studenti di mettersi in gioco. Ci teniamo a ringraziare anche JE Italy, la confederazione nazionale, che unisce le forze e le potenzialità di questo network così giovane e dinamico, pronto a formare i leader consapevoli del domani”.

UN EVENTO SOSTENIBILE E AD IMPATTO ZERO

La sostenibilità è un grande valore del network delle JE italiane e, in occasione del JEIOM 2022, JECatt e JELU Consulting hanno creato una foresta dedicata proprio a questo network in collaborazione con Treedom, il primo sito che permette di piantare gli alberi a distanza e seguire online la storia del progetto che contribuiranno a realizzare. La foresta JEIOM ospita 36 alberi che simboleggiano quanto le 31 Junior Enterprises e 5 Junior Initiatives possano far la differenza insieme. La sostenibilità è stato un valore importante anche durante questi tre giorni di evento grazie agli sponsor tecnici presenti tra cui Plastic Free, associazione di volontariato sensibile alle tematiche ambientali, con un unico obiettivo: informare e sensibilizzare più persone possibili per un mondo plastic free e più sostenibile, che ha distribuito a tutti i partecipanti delle borracce, e Dott Italia, startup per servizi di trasporti smart ed eco friendly per sostenere la micromobilità in città.

