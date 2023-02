Iziwork cerca oltre 100 partner per il proprio network

Sono oltre 100 le figure che iziwork cerca in tutta Italia per l’ampliamento della propria rete di partner nel corso dei prossimi mesi, con l’obiettivo di strutturare una community di agenti commerciali in grado di supportare e velocizzare la crescita della società. La startup tech attiva nel mondo del lavoro in somministrazione ha registrato nel corso dell’ultimo anno risultati importanti: il 2022 per iziwork ha significato una crescita del 200%, un aumento del fatturato da 21 a 70 milioni di euro, il raggiungimento di più di 800 aziende clienti attive e più di 600.000 lavoratori iscritti alla propria piattaforma. Questi risultati sono stati accompagnati da una ridefinizione, sulla scia di quanto fatto dalla casa madre francese, del modo di porsi sul mercato.

Con l’inserimento delle figure chiave dei partner, iziwork punta infatti a reclutare professionisti – non necessariamente con esperienza nel settore della ricerca del personale e con apertura anche a giovani e neolaureati – fortemente motivati per sviluppare il business sul territorio nazionale.

Le caratteristiche delle figure ricercate:

● volontà di mettersi in gioco per raggiungere importanti obiettivi di business

● attitudine imprenditoriale

● capacità di assumersi responsabilità e rischi, per il raggiungimento di uno status elevato e remunerazioni sopra la media del settore.

Ai partner viene offerto un percorso di formazione - Academy - per fornire tutte le competenze richieste allo svolgimento dell’attività, ovvero una parte “hard” che comprende i meccanismi alla base del settore e delle agenzie per il lavoro, i tecnicismi normativi (come per esempio il costo del lavoro), i fondi di formazione, l’elaborazione delle offerte commerciali, e una parte “soft” legata alle strategie sales e alla gestione dei meeting con i clienti. iziwork sarà responsabile di offrire il miglior supporto in ambito legale, di marketing, di acquisizione candidati e lead generation.

“Innovare per noi non significa solo utilizzare la tecnologia per migliorare e rendere più efficienti i nostri processi, ma anche porci sul mercato in modo nuovo. La volontà di costruire una community di partner nasce proprio dalla consapevolezza che il nostro modello è unico tra le agenzie per il lavoro: grazie ai nostri hub e a una struttura snella, riusciamo ad essere operativi su tutto il territorio nazionale e sviluppare il business a livello locale, mantenendo la centralizzazione delle funzioni e garantendo un’ottimizzazione dei processi grazie alla tecnologia. Questo approccio ci permette di avere una posizione distintiva sul mercato e di raggiungere target di business importanti in poco tempo. Siamo convinti che questo modello operativo, con l’evoluzione rappresentata dall’ingresso dei partner, possa accompagnarci verso un’ulteriore crescita, più alta e rapida rispetto alla media di mercato” ha commentato Pierluigi Lauriano, managing director di iziwork in Italia.

Per maggiori informazioni e sottoporre la propria candidatura, è possibile inviare una email all’indirizzo candidatura.partner@iziwork.com.

