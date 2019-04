Caffè da 90 a 93 cent, smartphone da 799 a 828 euro: tutti i nuovi prezzi se l'Iva aumenterà

Il caffè al bar passa da 90 a 93 centesimi, laMargherita da 6,85 euro a 7,04 euro e loda 799 a 828 euro. È quanto potrebbe accadere se dovessero scattare le clausole di salvaguardia portando le aliquoteal rialzo. Aumenti che riguarderebbero ogni aspetto della vita quotidiana, dal cibo all'abbigliamento, dall'auto alle bollette. Ecco di seguito come potrebbero cambiare i prezzi di alcuni beni e servizi di largo consumo, secondo i calcoli effettuati dal Codacons sui rincari per il passaggio dell' Iva ridotta dal 10% al 13% e di quella ordinaria dal 22% al 26,5%:================================================================BENI CON IVA AL 22% PREZZO MEDIO ATTUALE SE IVA AL 26,5%----------------------------------------------------------------caffè (2pz x 250 gr) 6,40 6,64birra (0,66 cl) 1,55 1,61dentifricio 2,70 2,80sapone liquido mani 1,80 1,87Coca cola (1,5 l) 2,05 2,13bagnoschiuma 2,30 2,39spazzolino da denti 2,80 2,90scarpe da ginnastica 100 103,7lavanderia pantalone 4,00 4,15parrucchiere (messa in piega) 16 16,6parrucchiere (taglio donna) 20 20,7jeans uomo di marca 126 130,7auto media cilindrata 16.775 17.394auto Suv alta gamma 61.000 63.250tablet 299 310smartphone 799 828================================================================BENI CON IVA AL 10% PREZZO MEDIO ATTUALE SE IVA AL 13%----------------------------------------------------------------caffè al bar 0,90 0,93biscotti frollini (1kg) 3,29 3,38tramezzino 2,30 2,37pizza Margherita 6,85 7,04cappuccino 1,20 1,23yougurt (2pz) 1,55 1,60uova (confezione da 6) 1,25 1,28bolletta gas 1.096 1.126bolletta luce 552 567biglietto cinema 8,50 8,73