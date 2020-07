Iqos, da Fda ok alla vendita negli Usa con l'indicazione "ridotta esposizione"

La statunitense Food and Drug Administration (FDA) ha autorizzato oggi la commercializzazione del sistema IQOS di Philip Morris Products come prodotto del tabacco a rischio modificato (MRTPs). Nel rilasciare l'autorizzazione, l'agenzia ha rilevato che riconoscere ad IQOS la possibilità di essere commercializzato con la dicitura di prodotto 'ad esposizione modificata' sia appropriato per la tutela della salute pubblica.



La decisione odierna, dice la società, conferma che IQOS è un prodotto profondamente diverso rispetto alle sigarette e costituisce una scelta migliore per i fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare. IQOS è il primo e unico dispositivo elettronico da utilizzare con tabacco o nicotina ad aver ottenuto questo riconoscimento attraverso il processo di MRTP istituito dalla Fda.



Commentando la decisione della Fda, Andrè Calantzopoulos, ceo di Philip Morris, ha dichiarato: «La decisione della Fda è una pietra miliare per la salute pubblica. Molte delle decine di milioni di uomini e donne americani che oggi fumano smetteranno, ma molti non lo faranno. La decisione di oggi rende possibile informare questi adulti che passare completamente a IQOS è una scelta migliore che continuare a fumare. La Fda ha stabilito che studi scientifici dimostrano che passare completamente dalle sigarette convenzionali a IQOS riduce l'esposizione a sostanze chimiche dannose o potenzialmente dannose». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Luglio 2020, 15:20

