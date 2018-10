Soldi, come investire al meglio i propri risparmi con la IoInvesto Academy

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nonostante la crisi e l’instabilità dei mercati, i risparmi degli italiani in vent’anni sono raddoppiati. Secondo uno studio elaborato dalla Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi), dal 1998 a oggi lo stock di risparmio delle famiglie è passato da 2.200 a 4.400 miliardi di euro. D’altro canto, secondo l’Istat, oltre l’84% della ricchezza non finanziaria è costituito da immobili, in particolare da abitazioni (60%). La ricchezza delle famiglie, come si può intuire anche attraverso la propria esperienza, si fonda principalmente sul mattone.Come investire, dunque, questo patrimonio finanziario e immobiliare nel modo migliore? L’educazione degli italiani nel campo degli investimenti è molto carente e forte potrebbe essere la tentazione di affidare i propri risparmi a intermediari poco affidabili. Il rischio è quello di intraprendere delle operazioni dispendiose e fallimentari dovute per lo più all’incapacità di comprendere e controllare la situazione.Per tutelare i propri risparmi e investire in maniera consapevole è necessario acquisire delle competenze di cui tutti noi siamo sprovvisti e a cui non diamo la giusta importanza. È per questo che l’investitore, imprenditore e business coach Cesare Rosati ha fondato la sua IoInvesto Academy: per mettere a disposizione di tutti gli strumenti e le strategie di investimento professionali.Cesare Rosati, classe 1986, nonostante la giovane età ha già una decennale esperienza alle spalle: oltre alla IoInvesto Academy, ha fondato la società Immobiliare Rirei e creato il software per la valutazione professionale degli immobili ValutaCasa.it.Anche Cesare Rosati non avrebbe potuto imprimere una svolta decisiva alla sua carriera nel settore immobiliare senza coniugare la sua naturale propensione nei confronti degli investimenti con un’adeguata preparazione. Nonostante da giovanissimo sia diventato ben presto la punta di diamante dei venditori all’interno di una società immobiliare di Roma, ha deciso di proseguire la sua strada in maniera differente puntando tutto sulla propria formazione. Ha investito così buona parte dei soldi guadagnati in corsi di perfezionamento e in viaggi per apprendere le tecniche di vendita utilizzate in Europa e, soprattutto, in America. E si è rivelata una scelta vincente.Nel 2013, in un periodo considerato da tutti difficile per il settore, quando molte agenzie immobiliari erano costrette a chiudere, in assoluta controtendenza ha aperto a Roma la sua prima agenzia immobiliare.Forte della sua esperienza nel settore e dopo aver constatato i limiti degli strumenti comunemente utilizzati per valutare gli immobili, Cesare Rosati ha studiato una soluzione per offrire un sistema di valutazione immobiliare che potesse risultare oggettivo, scientifico e accessibile a tutti. Così ha ideato il software innovativo ValutaCasa.it, un applicativo gratuito in grado di definire il valore minimo, il valore massimo e il più probabile valore di mercato degli immobili.Nell’ultimo anno, Cesare Rosati ha raggiunto grandi traguardi personali e formativi. Ha frequentato il Master Internazionale in Coaching ad Alte Prestazioni (MICAP), un percorso di studi sviluppato per chi vuole diventare un coach professionista credibile e autorevole.Ha così ottenuto la certificazione internazionale di Real Result Coach. Ha potuto, inoltre, realizzare da subito il desiderio di formare gli altri. Grazie a un tirocinio di un anno come coach, ha avuto modo di aiutare diversi professionisti nel fare chiarezza sui loro progetti e a raggiungere i propri obiettivi.E non si è dimenticato dei suoi: il 5 novembre 2017 ha partecipato alla maratona di New York, la celebre corsa annuale che si snoda per i cinque grandi distretti della città, raggiungendo il traguardo in metà del tempo limite consentito dal regolamento. Dopo questo importante risultato, non si è più fermato, e tra il 2017 e il 2018 ha preso parte ad altre 4 maratone, in Italia e all’estero.Recentemente ha portato a termine la stesura di un libro dedicato agli investimenti immobiliari: Io investo in immobili. Il testo racchiude al suo interno tutta l’esperienza imprenditoriale dell’autore e illustra in modo chiaro e semplice come investire con successo, oggi, in Italia.Dopo aver superato queste grandi sfide ed essersi messo in gioco in prima persona, adesso Cesare Rosati desidera aiutare altri aspiranti, principianti o esperti investitori immobiliari a investire in modo professionale, condividendo con loro il suo metodo T.E.S.T.A., collaudato in oltre dieci anni di successi, che permette di arginare i rischi, guadagnare più velocemente e conquistare la serenità economica.È per questo che Cesare Rosati apre le porte della sua IoInvesto Academy a chiunque abbia l’obiettivo di investire denaro, tempo o idee nel mercato immobiliare, intraprendendo un percorso che può condurre verso una reale prospettiva lavorativa. 11 tipologie di investimento immobiliare, un metodo collaudato, innumerevoli casi studio, tutte le strategie di acquisto e di vendita e tutti i mezzi per affrontare fiscalità e tassazione: Cesare Rosati offrirà tutto questo nella prossima edizione del corso IoInvesto, che si terrà presso l’SHG Hotel Antonella a Pomezia (RM) dal 25 al 27 gennaio 2019. Per info scrivi a info@cesarerosati.it oppure chiama il numero 0645686951.