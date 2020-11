Al via la cessione dei rami d'azienda Intesa Sanpaolo - Ubi Banca a Bper. Coinvolti oltre 5mila lavoratori

Oggi è iniziata la trattativa sulla cessione di rami d’azienda da Intesa Sanpaolo a Bper che vede il trasferimento di 587 punti operativi di Rete di UBI Banca (di cui 455 Filiali, 124 Minisportelli, 4 Sportelli Tesoreria, 3 Corner Centro Imprese, 1 Corner Centro Top Private) e diverse attività a supporto e che coinvolgerà migliaia di lavoratori in particolare dell’ex perimetro Ubi Banca.

L'Azienda, nel corso dell'incontro, ha comunicato che il personale oggetto di cessione sarà di 5.107 risorse totali, di cui 4.413 quelle di Rete (106 operanti nelle Strutture Private, 129 nei Centri Imprese e 12 nei Large Corporate). Inoltre, la Delegazione BPER ha dichiarato l’istituzione di 4 nuove Direzioni regionali a Bergamo, Brescia, Varese e Ancona.

Il Segretario Nazionale di UNISIN Valerio Fabi in merito dichiara: «Stiamo assistendo ad una operazione senza precedenti e dovremo quindi necessariamente porre in essere il massimo sforzo in termini di tutela dei territori e delle professionalità coinvolte, per trovare un accordo che sarà necessariamente un punto di riferimento per tutto il sistema creditizio nazionale. Saremo impegnati con tutte le nostre energie nel rilancio della buona e stabile occupazione, nel contenimento delle ricadute in termini di mobilità territoriale e professionale, così come garantito dai vertici delle due banche protagoniste di questa operazione, certi che sapremo trovare un accordo che tuteli e garantisca al massimo i lavoratori coinvolti».

Per Alessia Di Rocco Segretario Regionale UNISIN UBI Lazio, «In questa trattativa avremo il compito di tutelare i diritti delle colleghe e dei colleghi interessati dalla cessione e dovremo vigilare che vengano attuate coerentemente le rassicurazioni date dai vertici aziendali sia di Intesa Sanpaolo sia di Bper in merito alla tutela della mobilità territoriale e salvaguardia e valorizzazione delle tante professionalità che si troveranno ad accogliere. Comunicheremo prontamente a tutti i lavoratori l’andamento della trattativa che ci vedrà impegnati nei prossimi 50 giorni».

