Guerra Ucraina-Russia: borse a picco, prezzo gas e petrolio alle stelle, oro ai massimi da oltre un anno

Paura sui mercati internazionali dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Mentre la Borsa di Mosca sospende tutti gli scambi, i future sui listini di Wall Street sono in forte calo, perdendo circa il 2%. Vola il prezzo del petrolio: il Brent supera i 100 dollari al barile, per la prima volta dal 2014, mentre il Wti è a 95,54 dollari. Sale ai massimi da un anno l'oro: +1%, a 1.928,80 dollari l'oncia. Crolla invece il Bitcoin: -8%, sotto i 35mila dollari. Le Borse asiatiche virano in negativo: l'indice Hang Seng di Hong Kong segna un tonfo del 2,51%, a 23.065,5 punti. Ampliano le perdite anche Shanghai (-0,88%) e Shenzhen (-1,35%).

Gas, schizza il prezzo ad Amsterdam: +41%

S'impenna il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, benchmark del metano per l'Europa continentale. Dopo l'attacco russo all'Ucraina, i future sono saliti fino a un massimo del 41%, a 125 euro al megawattora, in quello che si preannuncia il quarto giorno consecutivo di rialzi.

Petrolio, prezzo Brent sfonda quota 100 dollari

La guerra in Ucraina mette le ali al prezzo del petrolio. Il Brent sfonda quota 100 dollari e ora scambia a 102 dollari con un rialzo del 5%. Il Wti del Texas passa di mano a 96,7 (+4,6%).

Oro ai massimi da 13 mesi

L'oro, tradizionale bene rifugio, è salito sui massimi da 13 mesi a 1.948 dollari l'oncia. La Russia è il terzo produttore di oro al mondo e il secondo di greggio. Prezzi record anche per l'alluminio, oltre il record del 2008, a 3.388 dollari la tonnellata. Balza il prezzo del gas a 87,45 euro al Mwh (+9%).

