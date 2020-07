Google investe in Italia: 900 milioni di dollari in due anni

Google investe in Italia 900 milioni di dollari in 5 anni, per aprire le due Google Cloud Region annunciate in partnership con Tim e per avviare l'iniziativa Italia in Digitale, un nuovo piano dedicato alle piccole e medie imprese «con l'obiettivo di accelerare la trasformazione digitale del Paese».

«Google è orgogliosa di essere partner della ripresa economica dell'Italia», dice il Ceo Sundar Pichai. Prevista «una serie di momenti di formazione, strumenti gratuiti e partnership a supporto delle imprese e delle persone in cerca di opportunità lavorative».

Plaude il premier Conte: «Accolgo con favore questo importante investimento in Italia. Tecnologia e innovazione digitale sono elementi centrali dell'agenda del governo. Continuiamo così!». Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Luglio 2020, 08:45

