Gamenet Group compra Lottomatica Scommesse e Videolot Rete per 950 milioni di euro. International Game Technology PLC (Igt) ha annunciato che la sua controllata Lottomatica Holding ha firmato un accordo definitivo per la vendita del 100% del capitale sociale di Lottomatica Videolot Rete e Lottomatica Scommesse a una controllata del fondo Apollo Global Management, società statunitense leader nella gestione di investimenti alternativi.

Nasce il primo operatore italiano del mercato del gioco legale, con una forza lavoro di oltre 1.200 persone e leader in tutti i principali segmenti di attività, dal gaming online alle scommesse sportive, agli apparecchi da intrattenimento. Un'operazione che vale 950 milioni di euro. È questo - si legge in una nota - il risultato dell’accordo siglato il 6 dicembre 2020 tra Gamenet Group S.p.A. e International Game Technology PLC per l’acquisizione del 100% di Lottomatica Scommesse S.r.l. e Lottomatica Videolot Rete S.p.A., tra gli operatori leader nel mercato italiano dei giochi online, delle scommesse sportive e delle gaming machines.

«L’operazione consente a IGT di capitalizzare la sua leadership nel mercato B2C delle gaming machine, delle scommesse sportive e del gioco online in Italia, ad una valutazione significativa rispetto a transazioni simili nello scenario italiano, consentendo di rafforzare la nostra flessibilità finanziaria», ha dichiarato Marco Sala, CEO di IGT.

L’operazione valorizza le società cedute a un enterprise value di circa 1.1 miliardi di euro. I business ceduti hanno generato circa 207 milioni di adjusted EBITDA aggregato nel 2019, posizionando l’operazione nella fascia superiore del range di valutazioni raggiunte dai più recenti benchmark italiani. Il valore della cessione è di 950 milioni di euro, con 725 milioni di euro pagabili al closing, 100 milioni di euro il 31 dicembre 2021 e i restanti 125 milioni di euro il 30 settembre 2022. I pagamenti dilazionati non sono soggetti a ulteriori condizioni rispetto al closing e sono garantiti da una lettera di impegno del patrimonio netto da parte dei fondi gestiti da Apollo. IGT utilizzerà i proventi netti dell'operazione principalmente per ridurre il suo debito e l'operazione dovrebbe concludersi nella prima metà del 2021.

