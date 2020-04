Fitch taglia il rating dell'Italia. Bellachioma (Lega): «Tempismo sospetto, fatto apposta per imporci il Mes»

Fitch taglia il rating dell'Italia portandolo da 'BBB' a 'BBB-'. A renderlo noto nella serata di ieri è stata proprio l'agenzia di rating internazionale in un comunicato sottolineando che la prossima data di revisione del rating per l'Italia è programmata per il 10 luglio 2020 ma Fitch ha ritenuto «che gli sviluppi nel Paese comportino una modifica rispetto alla data programmata». Il taglio al rating, sottolinea l'agenzia, «riflette il significativo impatto della pandemia Covid-19 sull'economia italiana» che nel 2020 secondo Fitch dovrebbe registrare un calo dell'8%.



« Il declassamento di Fitch ha tutto il sapore di una vergognosa operazione politica studiata a tavolino per far schizzare lo spread e imporre così il Mes all'Italia. L'emergenza Covid-19 sta colpendo tutti, non solo il nostro Paese. Eppure il taglio del nostro rating è giunto inesorabile e addirittura con due mesi di anticipo », ha commentato il capogruppo della Lega in commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Bellachioma.



« Un tempismo piu' che sospetto, oltre che inopportuno e dannoso per i nostri conti pubblici. A maggior ragione se si considera che il prossimo 5 maggio, guarda caso, la Corte costituzionale tedesca si pronuncerà sul Qe. L'unica via d'uscita dal baratro è e resta un intervento immediato, concreto e poderoso da parte della Bce. Soldi veri e subito » . Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Aprile 2020, 17:06

