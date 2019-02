Fitch conferma il rating Italia a BBB no downgrade, ma outlook negativo

L'agenzia internazionale Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB con outlook negativo. È quanto si apprende da una nota dell'agenzia.



IL GOVERNO

«Le valutazioni di Fitch confermano la solidità economica del nostro Paese e, come era prevedibile, risentono del rallentamento economico transitorio che sta investendo tutto il continente europeo. Andiamo avanti con la strada tracciata nella manovra per assicurare sviluppo ed equità sociale all'Italia, prestando attenzione ai rischi provenienti dal contesto internazionale » . È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. « I fondamentali economici del Paese, cioè i conti con l'estero, la solidità finanziaria delle famiglie, la loro capacità di risparmio, la tenuta dell'occupazione, la riconquistata forza del sistema bancario, sono solidi»,



LE MOTIVAZIONI

«Le tensioni plolitiche nella coalizione di governo e la possibilità di elezioni anticipate aggiungono incertezza sulle politiche economiche e di bilancio» del'Italia. Scrive aniora Fitch, sottolineando come «le differenze ideologiche tra il Movimento Cinque Stelle e la Lega probabilmente aumenteranno queste tensioni».



«Non ci aspettiamo che il governo italiano duri l'intero mandato e vediamo un aumento delle probabilità di elezioni anticipate dalle seconda metà di quest'anno»



LO SCENARIO DEI RATING

MOODY'S Baa3 Stabile

STANDARD & POOR'S BBB Negativo

FITCH BBB Negativo

Dbrs BBB (high) Stabile





