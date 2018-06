stangata che vale 53 miliardi di euro. Conto salato a giugno per gli italiani, che in attesa della 'flat tax' e della 'pace fiscale' dovranno tirare fuori questa cifra enorme e versarla nelle casse dello Stato, tra ritenute Irpef di dipendenti e collaboratori, Tasi/Imu, Iva, Ires, Irpef riconducibile alle partite Iva, Irap, Tari e tutta un'altra serie di imposte minori. Secondo la Cgia di Mestre, famiglie, imprese e lavoratori autonomi dovranno versare esattamente 53,3 miliardi di euro di tasse.



Dall'analisi dei risultati emersi, la Cgia segnala che in questo mese di giugno l'impegno economico più gravoso lo dovranno sostenere le imprese; tra il pagamento delle ritenute Irpef dei dipendenti e dei collaboratori verseranno all'erario 11,4 miliardi di euro. Con l'abolizione della Tasi sulla prima casa avvenuta nel 2016, quest'anno lo sforzo economico più rilevante per le famiglie italiane sarà il pagamento della prima rata dell'Imu-Tasi sulle seconde/terze case. Dei 9,8 miliardi di euro di gettito previsti dal pagamento della prima rata di queste due imposte gravanti su tutti gli immobili presenti nel Paese, quelli ascrivibili alle famiglie ammonteranno a circa 5 miliardi.



Per i contribuenti con scadenza mensile (imprese e lavoratori autonomi), il versamento dell'Iva relativo al mese di maggio si attesterà sui 9,4 miliardi di euro. Altrettanto oneroso sarà il pagamento del saldo 2017 e dell'acconto 2018 relativo all'Ires (Imposta sui redditi delle società di capitali). Le imprese saranno chiamate a versare 9,1 miliardi di euro. Infine l'Irpef in capo a tutti i lavoratori indipendenti (partite Iva) e agli altri percettori di reddito (da fitti, altri proventi, etc.), peserà per circa 4,3 miliardi. Il saldo 2017 e l'acconto 2018 dell'Irap, invece, costeranno alle attività produttive 3,2 miliardi.

«Oltre ad avere un carico tributario e contributivo tra i più elevati d'Europa in Italia è estremamente difficile anche pagare le tasse - afferma il coordinatore dell'Ufficio studi, Paolo Zabeo - La complessità e la farraginosità del sistema tributario spesso mette in seria difficoltà perfino gli addetti ai lavori, come i commercialisti, le associazioni di categoria o i Caf. Figuriamoci gli imprenditori, in particolar modo quelli di piccola dimensione, che nelle prossime settimane saranno costretti a recuperare le risorse economiche per onorare questo impegno in una fase molto delicata in cui le banche continuano a concedere il credito con il contagocce». «Con una tassazione inferiore e più semplice - prosegue il segretario Cgia Renato Mason - anche l'amministrazione finanziaria potrebbe lavorare meglio ed essere più efficace. La selva di leggi, decreti e circolari esplicative presenti nel nostro ordinamento tributario, invece, complica la vita a tutti, relegandoci tra il gruppo di paesi meno attrattivi per gli investitori stranieri anche per questo motivo».