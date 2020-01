Esselunga premiata con la certificazione Top Employer Italia 2020

Esselunga anche quest’anno è stata premiata con la certificazione Top Employer Italia 2020 per le eccellenti condizioni di lavoro fornite ai propri dipendenti e per l’attuazione di best practice focalizzate sullo sviluppo e benessere delle persone. L’azienda ha da tempo avviato un percorso di attenzione alle persone che ha dato origine a un piano di welfare. È stato attivato un portale “Esselunga per te” dedicato alle convenzioni e alla scontistica. Per l’area dedicata alla famiglia, ai progetti già attivi dedicati ai figli dei dipendenti come le borse di studio all’estero in collaborazione con la Fondazione Intercultura e il percorso di orientamento Push to open di Jointly, si è aggiunto, sempre con Jointly, il progetto Fragibilità, dedicato ai dipendenti che si prendono cura di un famigliare non autosufficiente. Per i dipendenti è inoltre attiva la funzionalità del car pooling.



Top Employers Institute è un ente certificatore nato oltre 25 anni fa che riconosce l'eccellenza delle condizioni di lavoro messe in atto dalle aziende per i propri dipendenti. La Certificazione Top Employers si basa su un'analisi di dati oggettivi, documentazioni e best practice all'interno di numerose macro aree in ambito HR. Il questionario compilato dalle aziende, dotate di un'avanzata struttura di strategie HR, viene analizzato e validato da Top Employers Institute. I dati e i risultati vengono poi sottoposti a un audit esterno e i punteggi valutati secondo uno standard internazionale. Solo le società che soddisfano gli standard e i livelli qualitativi richiesti ottengono la Certificazione Top Employers. Il programma Top Employers ha riconosciuto e certificato oltre 1600 aziende in 119 Paesi nei cinque continenti.

