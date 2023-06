Design, al via il workshop Pensarecasa per giovani progettisti

Imab Group propone per il progetto Pensarecasa, la prima edizione di Fucina Camp23. Da lunedì 4 a venerdì 8 settembre si svolgerà il workshop di 40 ore complessive che offre, a giovani progettisti degli ambiti del design di prodotto e di interni, l’opportunità di elaborare proposte innovative e potenziali progetti futuri per l’abitare contemporaneo. Un’esperienza full immersion per permettere ai progettisti di domani di sperimentare e cimentarsi con il mondo del lavoro, confrontandosi con le diverse figure aziendali nell’ambito del design.

Il Camp - guidato da Alessandro Mason architetto, docente esperto e fondatore di GISTO, studio/laboratorio che opera tra design, architettura e artigianato - è organizzato con il patrocinio di Politecnico di Milano e Università IUAV di Venezia. L’iniziativa è gratuita e offre ai partecipanti anche l’ospitalità a Fermignano, provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche, territorio riconosciuto per la bellezza della natura, il fascino della storia, le tradizioni culinarie e artigianali. IMAB Group è leader nella produzione e distribuzione di arredi di qualità da oltre mezzo secolo.

Al Fucina Camp23 possono partecipare studenti, laureati e giovani professionisti con una formazione nell’ambito del design di prodotto o dell’architettura. Il workshop di 40 ore complessive può consentire l’acquisizione fino a un massimo di 4 crediti secondo i regolamenti delle singole Università. Fucina Camp23 è un progetto di IMAB Group a cura di SS16 studio. Se interessati, inviare la propria candidatura con CV, breve lettera motivazionale e portfolio di massimo 5 progetti a info.fucina@imab.com entro e non oltre il 22 luglio 2023.

