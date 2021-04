Def, ok a scostamento di 40 miliardi Nel 2021 Pil a +4,5%, deficit all'11,8%

Uno scostamento da 40 miliardi e una linea di finanziamento complementare al Recovery Plan da circa 30 miliardi per dare una spinta aggiuntiva all'economia e riuscire a riportare il deficit sotto il 3% nel 2025. Sono, secondo quanto si apprende, alcune delle decisioni assunte dal Consiglio dei ministri che ha varato il Documento di economia e Finanza e la nuova richiesta di extraindebitamento da inviare al Parlamento per l'autorizzazione. In base alla stima nel Def nel 2021 la crescita sarà del 4,5%. Si parte da un Pil tendenziale a +4,1% sempre nel 2021.

Il deficit sale all'11,8%

È a doppia cifra, secondo quanto apprende l'Ansa, il deficit per il 2021 che il governo prevede con il Def. L'indebitamento netto vola infatti all'11,8% - dal 9,5% del 2020 - visto il rallentamento della crescita e soprattutto per effetto del doppio scostamento di bilancio. Dall'inizio di quest'anno è stata già autorizzata una prima tranche di extradeficit da 32 miliardi, che si è tradotta nel decreto Sostegni, e ora il governo si appresta a chiedere l'autorizzazione per circa 40 miliardi per finanziare un nuovo decreto anti-crisi e investimenti aggiuntivi complementari al Recovery Plan.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Aprile 2021, 16:10

