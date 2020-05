Decreto Rilancio, Gualtieri: «Risorse senza precedenti, sarà un grande piano di ripresa»

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri sta parlando in audizione riguardo il Decreto Rilancio, approvato qualche giorno fa dal Consiglio dei Ministri, che dovrebbe introdurre alcune norme per la ripartenza delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie in questa fase 2 dopo l'emergenza coronavirus. «Pensiamo che il metodo del dialogo sia essenziale e contiamo sull'apporto del parlamento anche per poter ulteriormente migliorare questo decreto», ha detto il ministro.



Il nuovo decreto anti-Covid contiene «l'impostazione per il rilancio dell'economia che il governo svilupperà con grande piano ripresa fatto di riforme e investimenti. Ci sono alcuni primi elementi importanti che vanno oltre i mesi dell'emergenza, penso alla eliminazione delle clausole di salvaguardia» e si interviene «su alcuni fattori» per «una ripartenza che sia al passo con le sfide e favorisca la transizione a modelli di sviluppo sostenibile, resilienti e innovativi», ha aggiunto Gualtieri in audizione.



Il decreto Rilancio «stanzia ulteriori risorse e contiene misure importanti per affrontare la cosiddetta fase 2 con l'obiettivo duplice di affrontare la crisi senza precedenti innescata dalla pandemia, con la prosecuzione e il rafforzamento degli interventi già predisposti e fornire stimoli e mettere in campo interventi necessari alla ripresa del Paese». Si tratta, ha ribadito si un provvedimento «che per ampiezza e risorse mobilitate è senza precedenti e d'altronde non poteva che essere così vista la portata della crisi che ha investito il paese e vista la scelta molto chiara del governo di rispondere e reagire a questa crisi con interventi di bilancio e di stimolo economico consistenti e adeguati». Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 10:25

