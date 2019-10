Decreto fiscale, in arrivo taglio ai rimbosi del 730

Venerdì 11 Ottobre 2019, 15:44

Una brutta notizie per molti contribuenti. Infatti, si prepara una stretta che riguarda ben 745mila contribuenti; il governo sta pensando di decurtare i rimborsi irpef dal modello 730 scalando direttamente eventuali cartelle di pagamento notificate in precedenzaE' il contenuto della bozza del decreto fiscale che accompagnerà laE questa misura contro l'evasione - scrivede- potrebbe portare ad un non indifferente risparmio per le casse dello stato. Ciascun contribuente potrebbe ricevere in media circa 630 euro in meno.