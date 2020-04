Il ministro Gualtieri: «Soldi a fondo perduto alle imprese. Per gli autonomi indennità in tempi rapidi»

FORSE PIU' DECRETI «Auspico che si possa approvare» il nuovo decreto anti-Coronavirus «questa settimana. Personalmente sto lavorando per questo, la cifra è cresciuta, la mole di interventi è molto ampia. Faremo il massimo conciliando rapidità e qualità delle misure, non è esclusa una distinzione tra i provvedimenti. Saremo in grado di dare risposta a questa domanda in un paio di giorni».



Su sugar e plastic tax «è in corso la discussione, la decisione del Governo avverrà con la presentazione del decreto, che verrà poi presentato in Parlamento e verrà discusso, l'orientamento attuale è una sterilizzazione per questo anno», ha detto Gualtieri in audizione sul Def rispondendo a una domanda di Luigi Marattin (Iv) che chiedeva se si pensasse a una eliminazione definitiva come per gli aumenti Iva.

Delineando le strategie del prossimo decreto del Governo sulla fase 2 dell'emergenza, il ministro dell'Economiaha parlato di misure a fondo perduto per le imprese. «Gli interventi, distinti, saranno determinati quando presenteremo il testo». «L'indennità per il lavoro autonomo che finora è stata ricevuta da 3,5 milioni di persone sarà rinnovata e incrementata con una revisione delle procedure che renda rapidissima l'erogazione della prossima tranche».Accanto all'intervento da 50 miliardi di euro che punta a dotare Cdp di un patrimonio per sostenere il capitale delle imprese medio-grandi, ha detto Gualtieri, «vedremo se riusciremo a introdurre nel decreto legge la possibilità di un intervento a parziale assorbimento delle perdite, 'pari passu', di capitale pubblico, che poi possa trasformarsi a determinate condizioni a fondo perduto».