Cuneo fiscale, da luglio 100 euro in più in busta paga. Come si calcola e chi ne ha diritto

Se ne parlava da qualche mese, ora sarà realtà: il cuneo fiscale dovrebbe avere una riduzione già dal mese prossimo, luglio 2020. A confermarlo è stata stamattina la viceministra dell'Economia Laura Castelli, che ospite a Radio anch'io su RaiRadio1 ha sottolineato come serva

. A me interessa poter chiudere il ragionamento sulla riduzione delle tasse, non c'è più tempo».Ospite alla trasmissione condotta da Giorgio Zanchini, secondo quanto riporta una nota della trasmissione, Castelli ha detto che «le esigenze sono queste in questo momento, bisogna affrontare le conseguenze del Covid, le esigenze del territorio, degli artigiani, dei settori più provati e capire quanti soldi servono per farlo.Credo che vadano aiutati gli imprenditori sul costo del lavoro».Ma cos'è ile perché la sua riduzione dovrebbe essere una buona notizia per lavoratori e imprenditori? Il cuneo è un indicatore degli effetti della tassazione sul reddito dei lavoratori, l’occupazione e il mercato del lavoro e viene espresso come percentuale del costo di lavoro: secondo la definizione dell’OCSE, è il rapporto tra le tasse pagate da un lavoratore medio e il costo totale del lavoro per il datore di lavoro. In parole più semplici, il cuneo fiscale rappresenta insomma illegge di Bilancio 2020 e il decreto 3/2020 (Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e diventato poi legge) prevedono il taglio del cuneo fiscale sugli stipendi di lavoratori e lavoratrici dipendenti. Un taglio che porterà un aumento innetti al mese, e che sostituirà gli 80 euro del bonus Irpef (il vecchio bonus Renzi).Non sarà per tutti, ma a seconda del reddito: i 100 euro netti li percepirà chi ha un(i redditi da 26.601 a 28mila erano invece prima esclusi dal bonus Renzi). Tra i 28.001 e i 35mila euro, il bonus Irpef sarà riconosciuto sotto forma didi 80 euro, mentre scenderà tra gli 0 e gli 80 euro per chi ha redditi tra i 35.001 e i 40mila euro.Per redditi tra 28.0001 e 35mila euro, il bonus si calcola con la seguente formula: 480 + 120 x (35.000 - reddito lordo annuo)/7.000. Tra i 35mila e i 40.001 euro invece altra formula: 480 x (40.000 - reddito lordo annuo)/5.000.