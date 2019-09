Taglio cuneo fiscale, tutto in un'unica soluzione: «1.500 euro a luglio, uno stipendio in più»

Venerdì 13 Settembre 2019, 11:44

Da tanti anni sentiamo dire che serve abbassare le tasse sul lavoro, il famoso, che rende gli stipendi un salasso per i datori di lavoro. Il Governo, che sta studiando un, cioè di tasse e contributi che alleggeriscono la busta paga, nello stesso tempo sta valutando l’idea di non dare al lavoratore quel denaro mese per mese, maSe le risorse messe a disposizione fossero di 5 miliardi di euro, come scrive il Corriere della Sera, e ipotizzando un taglio per i redditi fino a 26mila euro lordi l’anno, si tratterebbe di poco più di: certamente non una cifra enorme, ma il Governo sta pensando di erogare la cifra totale di tutto l’anno in una sola soluzione, nello stipendio di luglio, all’inizio dell’estate. Un vero e proprio(ovviamente lordi, a cui bisognerà poi togliere le tasse).Sarebbe certamente un grande aiuto a lavoratori e famiglie, magari un incentivo alle vacanze e alla ripresa dei consumi. Resta da capire se l’esecutivo andrà fino in fondo e riuscirà a trovare le risorse per quello che è un intervento che si invoca da anni per alleggerire la pressione fiscale sulle imprese e rendere più ‘pesante’ la busta paga dei dipendenti.