Covid, oltre 3000 aziende sospettate di frode per la cassa integrazione: cosa sta succedendo

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Agosto 2020, 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono oltre tremila, 3.075 per l'esattezza, lesparse in tutto il territorio nazionale e finite nel mirino di un, in merito ad una presuntaper ottenere i soldi dellaprevista dal Decreto Cura Italia, per far fronte ai danni economici causati dal lockdown.A rivelarlo è l'Huffington Post. Le aziende sospettate di averavrebbero, stando a quanto in fase di accertamento da parte della Direzione e degli ispettori di vigilanza dell'Inps,familiari, conoscenti e persone fidate. Le date di assunzione 'ufficiali', però, sono sospette: tutte, il giorno dell'approvazione del. Ed è così che persone che non hanno mai messo piede in un'azienda sarebbero diventate da un momento all'altro dipendenti, in modo da permettere alle imprese di chiedere per loro igarantiti dallo Stato.La frode non riguarderebbe solo le, ma anche vere e proprie. Molte di queste nuove aziende, d'altronde, sono state istituite entro il 17 marzo ma farebbero parte diiniziato all'incirca una settimana prima. Le indagini dell'Inps hanno portato ad una, momentaneamente bloccate in attesa di ulteriori accertamenti che saranno condotti dalle sedi locali dell'istituto di previdenza sociale. Un caso non inedito, ma che è esploso con l'opportunità di avere i soldi della cig nel pieno dell'emergenza: l'anno scorso le aziende che aveva provato a intascare la cassa integrazione e che erano state scoperte e bloccate erano state circa 2300, quest'anno, in appena tre mesi, sono 3075.Sempre secondo quanto trapelato da fonti interne all'Inps, il fenomeno sarebbe ampiamente trasversale e accomunerebbe tutta l'Italia, da Nord a Sud. Sono 465 le aziende nel mirino delle indagini in Sicilia, 291 a Roma (più 265 nel resto del Lazio), 457 a Napoli e provincia (più 185 nel resto della Campania), 182 a Milano (più altre 195 in Lombardia), 238 in Emilia-Romagna, 158 in Puglia, 139 in Toscana, 119 in Calabria, 85 in Umbria, 56 in Abruzzo, 55 in Sardegna, 42 a Bolzano, 27 a Trento, 22 in Piemonte, 20 in Friuli Venezia-Giulia, 19 nelle Marche, 15 in Liguria, 13 in Veneto, otto in Molise e una in Valle d'Aosta.