Costo della benzina in aumento. 1,634 euro al litro: il più elevato dal 2018

Sale ancora, di seguito a quello del petrolio, il costo della benzina. Lo comunica il ministero dello Sviluppo Economico, i cui dati settimanali riportano i prezzi dei carburanti in modalità self service a 1,634 euro al litro per la benzina e 1,495 euro per il gasolio.

Si tratta, spiega l'Unione consumatori, del picco più elevato da novembre 2018. In un anno, secondo il Codacons i prezzi hanno registrato un aumento del 16,4%.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Luglio 2021, 19:07

