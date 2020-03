Coronavirus, le bozze del decreto: congedi retribuiti al 50% o bonus. Cento euro a chi lavora in sede. Requisizione hotel per quarantena

Arrivano quasi 5 miliardi per gli ammortizzatori sociali, concessi per tutti per 9 settimane, per far fronte al Coronavirus: come annunciato in questi giorni nella bozza del decreto anti-Coronavirus, ancora suscettibile di modifiche, si prevedono circa 1,3 miliardi per la Cig ordinaria e per trasformare in ordinaria la Cigs (338 milioni). Altri 3,3 miliardi serviranno per l'estensione della cassa in deroga ai settori attualmente non coperti, compresi agricoltura e pesca. Resta escluso il lavoro domestico.

Il decreto anti-coronavirus destina 1,15 miliardi al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard e 1,5 miliardi al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Protezione civile. È quanto prevede la prima parte della bozza di provvedimento all'esame del preconsiglio, dedicata a far fronte all'emergenza sanitaria.

Alberghi attrezzati a mò di ospedali da campo, per gestire le quarantene in caso ce ne fosse bisogno. È una delle misure previste nella bozza del decreto atteso in Cdm questa sera, che dà, all'articolo 6 del provvedimento, la possibilità al Prefetto di requisire strutture alberghiere, oltre a confermare «il potere del Capo del Dipartimento della protezione civile di disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria». Il Prefetto, qualora necessario, potrà «provvedere alla requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, e delle relative procedure indennitarie», si legge nella bozza. Qualora infatti, «una volta dimessi i pazienti in fase acuta, non sia possibile per gli stessi il confinamento al proprio domicilio, proprio per far fronte alle esigenze di accoglienza degli stessi, si consente al Prefetto, sentito il Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, di requisire strutture alberghiere idonee ad ospitare persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. Il parere del Dipartimento di prevenzione è necessario al fine delle verifiche della idoneità di requisiti minimi strutturali».

La bozza di decreto legge per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economica provocate dal Covid-19 prevede diverse misure per superare l'impasse mascherine, ormai emergenza nell'emergenza. Tra queste si dispone, all'articolo 5, la possibilità per Invitalia di erogare fondi per supportare le aziende produttrici. Invitalia s.p.a., in qualità di soggetto gestore delle principali agevolazioni nazionali alle imprese, è «autorizzata a erogare finanziamenti a fondo perduto o contributi in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese che producono dispositivi di protezione individuale e medicali, per assicurarne l'adeguata fornitura nel periodo di emergenza del Covid-19. Il Dipartimento della Protezione Civile sentita l'Agenzia definisce le modalità di attivazione e gestione dell'agevolazione, entro 5 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

Per fronteggiare l'emergenza coronavirus, le strutture sanitarie private, accreditate e non, dovranno mettere a disposizione il personale sanitario, i locali e le apparecchiature. È quanto si legge nella bozza del decreto all'esame del pre-consiglio dei ministri. Le prestazioni saranno remunerate dalle regioni con una somma di denaro a titolo di indennità.

Ammonta a 4.000 unità il contingente delle Forze di Polizia che sarà impiegato nelle attività di ordine pubblico, controllo del territorio e pubblico soccorso connesse all'emergenza Coronavirus, secondo quanto prevede la bozza del decreto legge con misure per fronteggiare l'emergenza coronavirus che l'Adnkronos ha potuto visionare. In particolare, visto che l'area soggetta ai controlli delle Forze dell'Ordine riguarderà l'intero territorio nazionale, secondo il dl è ragionevole ipotizzare un impiego di simili proporzioni oltre che per il Nord anche per il Centro, per il Sud e per le Isole, potendosi quantificare prudenzialmente in 4.000 unità il contingente impiegato nelle attività di ordine pubblico, controllo del territorio e pubblico soccorso riconnesse all'emergenza epidemiologica in atto.

Arruolamento temporaneo di 129 medici e 200 infermieri militari per contrastare l'emergenza Covid-19. «È autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria di personale: 120 ufficiali medici, con il grado di tenente; 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo».

Per tutti i contribuenti sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, per il periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio di quest'anno. Per quanto riguarda i versamenti, sono sospesi per le partite Iva con ricavi fino a 2 milioni nel precedente periodo di imposta: questi soggetti potranno non versare quanto dovuto nel mese di marzo per quanto riguarda ritenute per i lavoratori dipendenti, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria. Questi versamenti potranno poi essere fatti senza sanzioni e interessi entro il prossimo 31 maggio, con possibilità di dilazionare in cinque rate mensili. Gli altri adempimenti andranno invece perfezionati entro il 30 giugno. Inoltre le "piccole" partite Iva (fino a 400 mila euro di ricavi) non saranno soggette a ritenute d'acconto se nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente. Infine anche per superare la confusione che si è creata in questi giorni i versamenti verso le pubbliche amministrazioni (inclusi quelli di contributi previdenziali e assistenziali) slittano se dovuti dal 16 marzo (domani) al 20 marzo.

Arriva un credito d'imposta del 60% degli affitti di marzo di negozi e botteghe. Lo prevede la bozza del decreto anti-Coronavirus, ancora suscettibile di modifiche. Lo sconto fiscale non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità e che sono rimaste aperte

Sanità, famiglie, imprese, lavoratori. Ma anche aiuti specifici per il turismo e spinta alla produzione italiana di mascherine. È di 113 articoli la nuova bozza del decreto anti-Coronavirus. Il testo, sottolineano fonti di governo, è ancora soggetto a revisione e dunque suscettibile di modifiche: sarà vagliato anche dai tecnici nel pre-consiglio previsto alle 16, prima di arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri in serata.