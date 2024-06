Contratto metalmeccanici, aumenti di stipendio in arrivo: 137 euro in più in busta paga già da giugno

di Redazione web

Con la fiammata dei prezzi nell'ultimo anno, anche l'indice dell'inflazione punto di riferimento nei contratti si attesta a livelli alti. E così scattano gli adeguamenti all'insù nelle buste paga, a partire dai metalmeccanici. I conti arrivano con la pubblicazione del dato consuntivo Istat. Nel 2023 l'inflazione misurata dall'indice Ipca al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati - fa sapere l'Istituto di statistica - risulta pari al 6,9%. La previsione per gli anni 2024-2027 è nettamente più bassa considerando la discesa del livello generale dell'inflazione: 1,9% per il 2024 e 2,0% per gli altri tre anni.

Il contratto dei metalmeccanici

L'indicatore è alla base dei rinnovi contrattuali: nell'ultimo Ccnl dei metalmeccanici, firmato nel 2021 dai sindacati con Federmeccanica e Assistal, c'è la clausola di salvaguardia che, nel caso in cui l'inflazione registrata a consuntivo risulti superiore a quella stabilita in sede di stipula, consente l'adeguamento in automatico. In questo modo, alla luce dell'indice Ipca senza gli energetici importati certificato al 6,9% nel 2023, si procederà con un aumento salariale per i lavoratori metalmeccanici pari in media a 137,52 euro mensili, che scatterà già nella busta paga di giugno, come calcolano Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil.

La soddisfazione dei sindacati

Un contratto «innovativo», con cui «siamo riusciti ad impedire un crollo del potere d'acquisto a seguito della spinta inflattiva che si è generata nel 2022 e 2023», evidenzia il segretario generale della Fim-Cisl, Ferdinando Uliano: «Nell'arco dei quattro anni di vigenza contrattuale, 2021-2024, abbiamo incrementato del 16,2% i salari, pari mediamente a 310,92 euro». Il Ccnl si conferma «uno strumento efficace», sottolinea anche il segretario generale della Fiom-Cgil, Michele De Palma, evidenziando che dopo l'aumento di 123,40 euro mensili dello scorso anno, si registra «un altro aumento significativo» e chiedendo di detassare gli aumenti contrattuali.

Stessa richiesta che arriva dal leader della Uilm, Rocco Palombella: «È giunto il momento di aprire una discussione per rivendicare al governo azioni concrete che aumentino il potere d'acquisto». Per il rinnovo del contratto, in scadenza a fine mese, che riguarda 1,5 milioni di metalmeccanici, la settimana scorsa è partito il confronto tra le parti: già definiti quattro incontri, il prossimo il 18 giugno. Si comincia proprio con la parte economica (nella piattaforma sindacale la richiesta è di un aumento salariale di 280 euro mensili per i prossimi tre anni), per poi affrontare la parte normativa: dalla riduzione dell'orario di lavoro, alla salute e sicurezza al welfare integrativo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Giugno 2024, 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA