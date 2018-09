Consob, si dimette il presidente Nava

Ha presentato le sue dimissioni il presidente della Consob Mario Nava. La ha anticipato il sito del Sole 24 Ore. Il collegio della Consob è stato convocato per una riunione d'urgenza dopo le pressioni della maggioranza di governo affinchè mettesse in regola la sua posizione rispetto al comando per ragioni di servizio concesso dalla Commissione europea oppure si dimettesse con "un gesto di sensibilità istituzionale".

