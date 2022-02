Cementir, nel 2021 ricavi al record storico per 1,36 miliardi (+11%) e margine operativo lordo in crescita del 17,9%

Nel 2021 il gruppo Cementir ha conseguito un risultato operativo in aumento del 25,8% a 197,8 milioni di euro, ricavi per 1,36 miliardi di euro in crescita dell’11% rispetto al 2020 e un margine operativo lordo di 311 milioni (+17,9%). Lo rende noto la società in una nota aggiungendo che «se si escludono proventi netti non ricorrenti, il Mol è pari a 300 milioni, in crescita del 14% sul 2020».

​Cementir, nel 2021 ricavi al record storico

Il cda della società ha anche definito gli obiettivi di Piano Industriale 2022-2024 che prevede ricavi a circa 1,65 miliardi, un margine operativo lordo a circa 350 milioni, una posizione finanziaria di cassa netta di oltre 300 milioni. Il piano prevede inoltre dividendi in crescita con payout ratio compreso tra il 20 e 25 per cento. IL 2021, commenta nella nota Francesco Caltagirone jr, presidente e amministratore delegato, «ha segnato per Cementir l’anno del record storico di ricavi e margine operativo lordo nonostante le incertezze legate alla crisi pandemica, il significativo incremento dei costi energetici, dei materiali e servizi e la svalutazione della lira turca».

Il gruppo, aggiunge il manager, «ha conseguito risultati eccellenti, con ricavi in crescita dell’11% e Mol su base ricorrente in crescita del 14%, a dimostrazione della resilienza del proprio modello di business». E ancora: «La generazione di cassa, che ha raggiunto circa 120 milioni, ci ha consentito di ridurre l’indebitamento finanziario netto di circa 73 milioni al netto dell’impatto Ifrs 16, di distribuire 21,9 milioni di dividendi e di investire 24,8 milioni di euro per l’acquisto di azioni proprie». Il nuovo Piano continuerà a dare centralità ai temi Esg nella strategia di medio-lungo periodo, «integrandoli sempre più - prosegue la nota - nel modello di business e non limitando il nostro impegno alla sola mitigazione degli impatti sull’ambiente».

Nel quarto trimestre i ricavi delle vendite e prestazioni, pari a 351,7 milioni, sono aumentati del 7,2% rispetto ai 328 milioni del quarto trimestre 2020, con un andamento positivo in tutte le aree geografiche ad eccezione della Svezia e della Malesia. Il margine operativo lordo, pari a 95,9 milioni, è aumentato del 11,9% rispetto agli 85,7 milioni del quarto trimestre 2020. Il risultato comprende proventi netti non ricorrenti pari a 11,1 milioni, al netto dei quali il risultato sarebbe stato pari ad 84,8 milioni, in crescita del 6% rispetto al comparabile del 2020 (80 milioni). Il risultato operativo ha raggiunto 64,5 milioni, in aumento del 8,4% rispetto ai 59,5 milioni nel quarto trimestre 2020.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Febbraio 2022, 08:56

